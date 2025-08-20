1 órája
HVKSZ-kupa: két korosztály nyolc csapata Füzesabonyban
A Heves Vármegyei Kézilabda Szövetség hagyományos utánpótlás tornájának idén Füzesabony ad otthon. A HVKSZ-kupa mezőnyében a DVTK, az Eger SZSE, a HE-DO B. Braun Gyöngyös és a Mezőkövesdi KC szerepel.
A HVKSZ-kupa augusztus 23–24-én az U20-as és az U18-as korosztály számára kínál megmérettetést. A bajnoki felkészülés jegyében négy klub nyolc együttese méri össze erejét Füzesabonyban a Teleki Blanka Általános Iskola csarnokában. A mérkőzések mindkét nap 9 órakor kezdődnek. A végső helyezésekről körmérkőzések döntenek. Korosztályonként különdíjban részesül a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a gólkirály.
A HVKSZ-kupa menetrendje
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
9.00: Eger SZSE–Mezőkövesdi KC (U18)
10.45: HE-DO B. Braun Göngyös–DVTK (U18)
12.30: Eger SZSE–Mezőkövesdi KC (U20)
14.15: HE-DO B. Bran Gyöngyös–DVTK (U20)
16.00: Eger SZSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös (U18)
17.45: Mezőkövesdi KC–DVTK (U18)
AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
9.00: Eger SZSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös (U20)
10.45: Mezőkövesdi KC–DVTK (U20)
12.30: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Mezőkövesdi KC (U18)
14.15: DVTK–Eger SZSE (U18)
16.00: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Mezőkövesdi KC (U20)
17.45: DVTK–Eger SZSE (U20)