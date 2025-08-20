HVKSZ-kupa: két korosztály nyolc csapata Füzesabonyban

A HVKSZ-kupa augusztus 23–24-én az U20-as és az U18-as korosztály számára kínál megmérettetést. A bajnoki felkészülés jegyében négy klub nyolc együttese méri össze erejét Füzesabonyban a Teleki Blanka Általános Iskola csarnokában. A mérkőzések mindkét nap 9 órakor kezdődnek. A végső helyezésekről körmérkőzések döntenek. Korosztályonként különdíjban részesül a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a gólkirály.

A HVKSZ-kupa részvevői éremmel gazdagodnak

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A HVKSZ-kupa menetrendje

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

9.00: Eger SZSE–Mezőkövesdi KC (U18)

10.45: HE-DO B. Braun Göngyös–DVTK (U18)

12.30: Eger SZSE–Mezőkövesdi KC (U20)

14.15: HE-DO B. Bran Gyöngyös–DVTK (U20)

16.00: Eger SZSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös (U18)

17.45: Mezőkövesdi KC–DVTK (U18)

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP

9.00: Eger SZSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös (U20)

10.45: Mezőkövesdi KC–DVTK (U20)

12.30: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Mezőkövesdi KC (U18)

14.15: DVTK–Eger SZSE (U18)

16.00: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Mezőkövesdi KC (U20)

17.45: DVTK–Eger SZSE (U20)