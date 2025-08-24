A gyöngyösi fiatalok dupláztak a HVKSZ-kupán

EGER SZSE–MEZŐKÖVESDI KC 36–24 (12–13)

GÓLDOBÓK: Szabó Bálint 9, Barta B. 7, Moravszki M. 5, Gulyás Z. 4, Ducsai D. 3, Berger P., Papp Á. 2–2, Pereverzia Z., Bátai G., Szabó Balázs, Farsang L. 1–1, ill. Halmai Zs. 5, Safranka Z. 4, Márton M. 3, Tóth B., Pető Z., Tajti Cs., Vizi H., Jano S. 2–2, Funák Z., Burkus M. 1–1.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–DVTK 41–24 (20–14)

GÓLDOBÓK: Bihari M., Záray Zalán 8–8, Szucsik B. 7, Zakhar L. 5, Valyon D., Kormos M. 4–4, Záray Zétény, Varga B. 2–2, Szécsényi Sz. 1, ill. Nagy B. 7, Kovács Bálint 6, Barkó O. 5, Buzsik B. 3, Kovács M., Kovács Bence, Libárt R. 1–1.

EGER SZSE–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 26–37 (14–20)

GÓLDOBÓK: Szabó Bálint 6, Barta B. 4, Ducsai D., Berger P., Gulyás Z., Sass D. 3–3, Moravszki M. 2, Mészáros Á., Bánik B. 1–1, ill. Zakhar L. 11, Valyon D. 8, Szucsik Barnabás 6, Bihari M. 4, Záray Zalán 3, Szőke Sz., Záray Zétény 2–2, Sankovics Á. 1.