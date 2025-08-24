augusztus 24., vasárnap

Kézilabda

44 perce

A gyöngyösi fiatalok dupláztak a HVKSZ-kupán

A HE-DO B. Braun Gyöngyös nem talált legyőzőre. A Heves Vármegyei Kézilabda Szövetség (HVKSZ) hagyományos utánpótlás tornáján mindkét korosztályban a mátraaljaiak diadalmaskodtak. A HVKSZ-kupa győztese három különdíjat is bezsebelt.

Sike Károly

A Füzesabonyban rendezett kétnapos tornán az ifjúsági és a serdülő korosztály tartott erőfelmérőt a bajnoki nyitány előtt. A HVKSZ-kupa mezőnyében a DVTK, az Eger SZSE, a HE-DO B. Braun Gyöngyös és a Mezőkövesdi KC utánpótlás csapatai szerepeltek.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös U20-as csapata veretlenül nyert a HVKSZ-kupa küzdelmeit
Forrás: Bók Tamás/HVKSZ

HVKSZ-kupa: a gyöngyösiek vitték a prímet

A végső sorrendről mindkét korosztályban körmérkőzések döntöttek. A gyöngyösiek valamennyi találkozójukat megnyerve végeztek a mezőny élén. A díjakat Szabó Péter, a Heves Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke adta át, aki elmondta: öröm volt látni a fiatalokon az elszántságot és a győzni akarást, mindenki igyekezett a legjobb tudását nyújtani.

Az U20-as korosztály mérkőzésein

EGER SZSE–MEZŐKÖVESDI KC 36–24 (12–13)
GÓLDOBÓK: Szabó Bálint 9, Barta B. 7, Moravszki M. 5, Gulyás Z. 4, Ducsai D. 3, Berger P., Papp Á. 2–2, Pereverzia Z., Bátai G., Szabó Balázs, Farsang L. 1–1, ill. Halmai Zs. 5, Safranka Z. 4, Márton M. 3, Tóth B., Pető Z., Tajti Cs., Vizi H., Jano S. 2–2, Funák Z., Burkus M. 1–1.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–DVTK 41–24 (20–14)
GÓLDOBÓK: Bihari M., Záray Zalán 8–8, Szucsik B. 7, Zakhar L. 5, Valyon D., Kormos M. 4–4, Záray Zétény, Varga B. 2–2, Szécsényi Sz. 1, ill. Nagy B. 7, Kovács Bálint 6, Barkó O. 5, Buzsik B. 3, Kovács M., Kovács Bence, Libárt R. 1–1.

EGER SZSE–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 26–37 (14–20)
GÓLDOBÓK: Szabó Bálint 6, Barta B. 4, Ducsai D., Berger P., Gulyás Z., Sass D. 3–3, Moravszki M. 2, Mészáros Á., Bánik B. 1–1, ill. Zakhar L. 11, Valyon D. 8, Szucsik Barnabás 6, Bihari M. 4, Záray Zalán 3, Szőke Sz., Záray Zétény 2–2, Sankovics Á. 1.

MEZŐKÖVESDI KC–DVTK 39–32 (18–19)
GÓLDOBÓK: Safranka Z. 11, Vizi H. 6, Tömöri D. 5, Halmai Zs., Szabó P. 4–4, Tóth B. 3, Márton M., Tajti Cs. 2–2, Jano S., Funák Z. 1–1, ill. Nagy T. 13, Nagy B. 6, Barkó O. 4, Kovács Bálint 3, Mező B., Kovács M. 2–2, Kovács Bence, Nehézy D. 1–1.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–MEZŐKÖVESDI KC 33–29 (22–14)
GÓLDOBÓK: Valyon D., Záray Zalán 7–7, Sinkovics Á. 6, Kormos M., Bihari M. 4–4, Zakhar L. 2, Varga B., Szucsik Barnabás, Szécsényi Sz. 1–1, ill. Safranka Z. 10, Szabó P. 8, Márton M. 4, Halmai Zs. 3, Jano S., Tóth B., Vizi H., Tömöri D. 1–1.

DVTK–EGER SZSE 35–37 (18–20)
GÓLDOBÓK: Nagy T. 16, Mező B. 6, Kovács Bence, Nagy B. 4–4, Kovács Bálint 3,  Nehézy D. 2, ill. Szabó Bálint, Barta B. 10–10,  Moravszki M., Juhász M. 4–4, Mészáros Á. 3, Bátai G., Szabó Balázs, Tarkó A. 2–2.

A végeredmény

  • 1. Gyöngyös    3    3    –    –    111–79    6
    2. Eger SZSE    3    2    –    1    99–96    4
    3. Mezőkövesd    3    1    –    2    92–101    2
    4. DVTK    3    –    –    3    91–117    0

Különdíjasok

Legjobb mezőnyjátékos: Szucsik Barnabás (HE-DO B. Braun Gyöngyös)
Legjobb kapus: Hegedűs Flórián (Mezőkövesdi KC)
Gólkirály: Nagy Teofil (DVTK) 29 góllal

Az U18-as korosztály mérkőzésein

EGER SZSE–MEZŐKÖVESDI KC 25–25 (15–11)
GÓLDOBÓK: Jósvai K., Konyha B. 4–4, Farsang L., Szabó Balázs 3–3, Pereverzia Z., Gulyás Z., Tóth G. 2–2, Berger P., Ducsai D., Sass D., Tarkó A., Baranyi B. 1–1, ill. Bencsik Z. 7, Burkus M. 4, Hegyi B., Tömöri M., Hegymegi D. 3–3, Pető Z., Hegedűs M. 2–2, Bene P. 1.

Az Eger SZSE serdülői bronzérmet szereztek
Forrás: Bók Tamás/HVKSZ

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–DVTK 39–31 (18–13)
GÓLDOBÓK: Hevér Barnabás 12, Záray Z. 11, Szedmák Á., Szőke Sz. 4–4, Kelemen Z. 3, Pári M. 2, Szókovács B., Hevér Botond, Szandai M. 1–1, ill. Szabó B. 8, Nádasi T. 7, Baráth B., Nagy J. 5–5, Balog N., Csizmadia Cs. 2–2, Ruzsvánszky R., Kovács B. 1–1.

EGER SZSE–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 24–35 (11–17)
GÓLDOBÓK: Sass D., Szabó Bálint 5–5, Berger P., Szabó Balázs 3–3, Tóth G. 2, Bánik B., Farsang L., Konyha B., Gulyás Z., Veres M., Pereverzia Z. 1–1, ill. Hevér Barnabás 13, Záray Z. 11, Szedmák Á. 3, Szőke Sz. Kelemen Z. 2–2, Szókovács B., Kovács L. I., Hevér Botond, Kertész B. 1–1.

MEZŐKÖVESDI KC–DVTK 41–30 (20–16)
GÓLDOBÓK: Bencsik Z. 9, Vámos B. 6, Hegedűs M. 5, Hegymegi D., Hegyi B., Koncz A. 4–4, Burkus M., Tömöri M. 3–3, Pető Z. 2, Fogas D. 1, ill. Nagy J. 9, Szabó B. 8, Balogh N. 5, Kovács B. 4, Csizmadia Cs. 3, Baráth B. 1.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–MEZŐKÖVESDI KC 27–24 (16–11)
GÓLDOBÓK: Záray Z. 10, Hevér Barnabás 5, Szedmák Á., Kelemen Z. 4–4, Szőke Sz. 2, Szókovács B., Leszenyiczki E. 1–1, ill. Hegedűs M. 7, Tömöri M. 6, Vámos B. 5, Hegymegi D. 4, Fogas D., Hegyi B. 1–1.

DVTK–EGER SZSE 23–37 (9–18)
GÓLDOBÓK: Szabó B. 7, Csizmadia Cs. 5, Beke H. 4, Balog N., Vékony P., Ruzsvánszky R. 2–2, Baráth B. 1, ill. Bánik B. 9, Gulyás Z. 8, Ducsai D., Szabó Bálint 4–4, Sass D. 3, Konyha B., Tóth G. 2–2, Tarkó A., Farsang L., Szabó Balázs, Pereverzia Z., Baranyi B. 1–1.

A végeredmény

  • 1. Gyöngyös    3    3    –    –    101–79    6
    2. Mezőkövesd    3    1    1    1    90–82    3
    3. Eger SZSE    3    1    1    1    86–83    3
    4. DVTK    3    –    –    3    84–117    0

Különdíjasok

Legjobb mezőnyjátékos: Tömöri Márk (Mezőkövesdi KC)
Legjobb kapus: Kertész Balász (HE-DO B. Braun Gyöngyös)
Gólkirály: Záray Zétény (HE-DO B. Braun Gyöngyös) 32 góllal

 

