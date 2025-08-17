2 órája
1. Janovicz Pékség-kupa: arany és bronz az Eger SE-nek
Hét korosztályból ötben született végeredmény szombaton, vasárnapra már csak két kategória mérkőzései maradtak. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-tornán a vendéglátó Eger SE eddig két érmet szerzett.
A legfiatalabbaknál, vagyis az U7-es korosztályban állhattak a képzeletbeli dobogó tetejére az egriek az 1. Janovicz Pékség-kupán.
Az aranyérmes gárda a körmérkőzéses alapszakaszban mind az öt párharcát megnyerte, méghozzá 71–29-es gólkülönbséggel. A döntőben aztán a DVSC LA ellen 13 találat született, amelyből nyolcat lőttek a hazaiak. A másik érmet az U9-es együttes szerezte, a bronzmeccsen három találattal felülmúlva a Marosvásárhelyi SE gárdáját.
Az 1. Janovicz Pékség-kupa eredményei (3/2)
U7-es korosztály
Az 1. helyért:
Eger SE–DVSC LA 8–5
A 3. helyért:
III. ker. TVE–MTK Budapest 11–9
Az 5. helyért:
Marosvásárhelyi SE–DVTK 11–7
A végeredmény:
1. Eger SE
2. DVSC LA
3. III. ker. TVE
4. MTK Budapest
5. Marosvásárhelyi SE
6. DVTK
1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás tornaFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
U8-as korosztály
Az 1. helyért:
Marosvásárhelyi SE–DVSC LA 9–1
A 3. helyért:
UTE–Eger SE 7–5
Az 5. helyért:
III. ker. TVE–Kisvárda LA 4–3
A végeredmény:
1. Marosvásárhelyi SE
2. DVSC LA
3. UTE
4. Eger SE
5. III. ker. TVE
6. Kisvárda LA
U9-es korosztály
Az 1. helyért:
DVSC LA–UTE 2–0
A 3. helyért:
Eger SE–Marosvásárhelyi SE 4–1
Az 5. helyért:
Kisvárda–Puskás Akadémia 3–2
A végeredmény:
1. DVSC LA
2. UTE
3. Eger SE
4. Marosvásárhelyi SE
5. Kisvárda
6. Puskás Akadémia