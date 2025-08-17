1. Janovicz Pékség-kupa: arany és bronz az Eger SE-nek

A legfiatalabbaknál, vagyis az U7-es korosztályban állhattak a képzeletbeli dobogó tetejére az egriek az 1. Janovicz Pékség-kupán.

Az 1. Janovicz Pékség-kupa vasárnapi folytatásában újabb két korosztály csapatai lépnak pályára

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Az aranyérmes gárda a körmérkőzéses alapszakaszban mind az öt párharcát megnyerte, méghozzá 71–29-es gólkülönbséggel. A döntőben aztán a DVSC LA ellen 13 találat született, amelyből nyolcat lőttek a hazaiak. A másik érmet az U9-es együttes szerezte, a bronzmeccsen három találattal felülmúlva a Marosvásárhelyi SE gárdáját.