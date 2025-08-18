augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

1. Janovicz Pékség-kupa: Csank János, Kis Károly és Horváth Ferenc gratulált

Címkék#Csank János#nemzetközi#utánpótlás

A székely és a szlovák himnusz is felcsendült. Előbbi az FK Csíkszereda, utóbbi az FC Kosice csapatának győzelme után hangzott el az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna harmadik szakaszának eredményhirdetésekor.

Bódi Csaba

Csank János mesteredző, egykori szövetségi kapitány és Kis Károly korábbi NB I.-es szakvezető ahogy szombaton, úgy a 1. Janovicz Pékség-kupa második napján is végig nyomon követte a mérkőzéseket, majd vállalt szerepet a díjátadásban.

Horváth Ferenc (balról), Csank János, Sütő Szilárd és Kis Károly az 1. Janovicz Pékség-kupa vasárnapi díjátadóján
Horváth Ferenc (balról), Csank János, Sütő Szilárd és Kis Károly az 1. Janovicz Pékség-kupa vasárnapi díjátadóján
Forrás: Szántó György/Heol.hu

Vasárnap aztán Horváth Ferenc is csatlakozott idősebb kollégáihoz, elfogadva az Eger SE utánpótlása szakmai igazgatójának meghívását. Sütő Szilárd 2021 tavaszán Horváth stábjában a pályaedzőként dolgozott az akkor NB I.-es Budapest Honvéd kötelékében. A kispestiek ugyan nem szerepeltek a Felsővárosi Sporttelepen lebonyolított eseményen, de akadémiai csapatból a torna második napján sem volt hiány. Így volt ez a házigazdákat méltán megillető elismerő szavak esetében is. Rendezés tekintetében az Eger Labdarúgó Sport Kft. nem verte le a saját maga által magasra emelt lécet, ami kiváló alapot adhat a folytatáshoz.

1. Janovicz Pékség-kupa, 2. nap

Fotók: Szántó György

Az 1. Janovicz Pékség-kupa vasárnap eredményei

U12-es korosztály

Az 1. helyért:
FK Csíkszereda–FC Kosice 2–1
A 3. helyért:
Eger SE–DTVK 0–3
Az 5. helyért:
Puskás Akadémia–Kisvárda LA 3–0

A végeredmény:

1. FK Csíkszereda
2. FC Kosice 
3. DVTK
4. Eger SE
5. Puskás Akadémia
6. Kisvárda LA

U13-as korosztály

Az 1. helyért:
FC Kosice–Kisvárda LA 4–0
A 3. helyért:
DVTK–Puskás Akadémia 3–2
Az 5. helyért:
Eger SE–Marosvásárhelyi SE 3–0

A végeredmény:

1. FC Kosice
2. Kisvárda LA
3. DVTK
4. Puskás Akadémia
5. Eger SE
6. Marosvásárhelyi SE

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu