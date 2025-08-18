1. Janovicz Pékség-kupa: Csank János, Kis Károly és Horváth Ferenc gratulált

Csank János mesteredző, egykori szövetségi kapitány és Kis Károly korábbi NB I.-es szakvezető ahogy szombaton, úgy a 1. Janovicz Pékség-kupa második napján is végig nyomon követte a mérkőzéseket, majd vállalt szerepet a díjátadásban.

Horváth Ferenc (balról), Csank János, Sütő Szilárd és Kis Károly az 1. Janovicz Pékség-kupa vasárnapi díjátadóján

Forrás: Szántó György/Heol.hu

Vasárnap aztán Horváth Ferenc is csatlakozott idősebb kollégáihoz, elfogadva az Eger SE utánpótlása szakmai igazgatójának meghívását. Sütő Szilárd 2021 tavaszán Horváth stábjában a pályaedzőként dolgozott az akkor NB I.-es Budapest Honvéd kötelékében. A kispestiek ugyan nem szerepeltek a Felsővárosi Sporttelepen lebonyolított eseményen, de akadémiai csapatból a torna második napján sem volt hiány. Így volt ez a házigazdákat méltán megillető elismerő szavak esetében is. Rendezés tekintetében az Eger Labdarúgó Sport Kft. nem verte le a saját maga által magasra emelt lécet, ami kiváló alapot adhat a folytatáshoz.