1 órája
1. Janovicz Pékség-kupa: Csank János, Kis Károly és Horváth Ferenc gratulált
A székely és a szlovák himnusz is felcsendült. Előbbi az FK Csíkszereda, utóbbi az FC Kosice csapatának győzelme után hangzott el az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna harmadik szakaszának eredményhirdetésekor.
Csank János mesteredző, egykori szövetségi kapitány és Kis Károly korábbi NB I.-es szakvezető ahogy szombaton, úgy a 1. Janovicz Pékség-kupa második napján is végig nyomon követte a mérkőzéseket, majd vállalt szerepet a díjátadásban.
Vasárnap aztán Horváth Ferenc is csatlakozott idősebb kollégáihoz, elfogadva az Eger SE utánpótlása szakmai igazgatójának meghívását. Sütő Szilárd 2021 tavaszán Horváth stábjában a pályaedzőként dolgozott az akkor NB I.-es Budapest Honvéd kötelékében. A kispestiek ugyan nem szerepeltek a Felsővárosi Sporttelepen lebonyolított eseményen, de akadémiai csapatból a torna második napján sem volt hiány. Így volt ez a házigazdákat méltán megillető elismerő szavak esetében is. Rendezés tekintetében az Eger Labdarúgó Sport Kft. nem verte le a saját maga által magasra emelt lécet, ami kiváló alapot adhat a folytatáshoz.
1. Janovicz Pékség-kupa, 2. napFotók: Szántó György
Az 1. Janovicz Pékség-kupa vasárnap eredményei
U12-es korosztály
Az 1. helyért:
FK Csíkszereda–FC Kosice 2–1
A 3. helyért:
Eger SE–DTVK 0–3
Az 5. helyért:
Puskás Akadémia–Kisvárda LA 3–0
A végeredmény:
1. FK Csíkszereda
2. FC Kosice
3. DVTK
4. Eger SE
5. Puskás Akadémia
6. Kisvárda LA
U13-as korosztály
Az 1. helyért:
FC Kosice–Kisvárda LA 4–0
A 3. helyért:
DVTK–Puskás Akadémia 3–2
Az 5. helyért:
Eger SE–Marosvásárhelyi SE 3–0
A végeredmény:
1. FC Kosice
2. Kisvárda LA
3. DVTK
4. Puskás Akadémia
5. Eger SE
6. Marosvásárhelyi SE