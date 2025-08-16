1. Janovicz Pékség-kupa: dacolva a forrósággal

A lelátó nyújtotta árnyék csak a szülőknek jutott osztályrészül a Felsővárosi Sporttelepen zajló 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-tornán.

A gyerekek becsületére váljon, hogy a rekkenő hőség ellenére mindent beleadtak az 1. Janovicz Pékség-kupa utánpótlás tornán

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A gyerekek a 10 órai kezdést követően szinte le sem jöttek a több mint 50 Celsius fokos műfűről. Dacolva a forrósággal, apait-anyait beleadtak a mérkőzésekbe, melyekből öt akadt az alapszakaszban, majd következtek a helyosztók. Az Eger Labdarúgó Sport Kft. hagyományteremtő rendezvényén a szombati első etapban a Ferencvárosi TC, illetve a Puskás Akadémia csapata végzett az első helyen. A házigazda Eger SE az U10-es és az U11-es korosztályban az 5. helyen zárt.

A ma délutáni folytatást az U7-es, U8-as és U9-es kategória mezőnyének mérkőzései jelentik, vasárnap 10 órától pedig jönnek az U12-es és az U13-as korosztály részvevői.

A 1. Janovicz Pékség-kupa eredményei

U10-es korosztály

Az 1. helyért:

Ferencvárosi TC–UTE 2–1

A 3. helyért:

Puskás Akadémia–Kisvárda LA 2–1

Az 5. helyért:

Eger SE–DVTK 3–2

A végeredmény:

1. Ferencvárosi TC

2. UTE

3. Puskás Akadémia

4. Kisvárda LA

5. Eger SE

6. DVTK

U11-es korosztály

Az 1. helyért:

Puskás Akadémia–DVTK 2–0

A 3. helyért:

UTE–Marosvásárhelyi SE 3–1

Az 5. helyért:

Eger SE–Kisvárda LA 3–2

A végeredmény:

1. Puskás Akadémia

2. DVTK

3. UTE

4. Marosvásárhelyi SE

5. Eger SE

6. Kisvárda LA