Labdarúgás

44 perce

1. Janovicz Pékség-kupa: dacolva a forrósággal

Az első etapot 10 és 14 óra között bonyolították le. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna első napjának délelőttjén az U10-es és az U11-es korosztály csapatai játszottak egymással.

Bódi Csaba

A lelátó nyújtotta árnyék csak a szülőknek jutott osztályrészül a Felsővárosi Sporttelepen zajló 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-tornán.

A gyerekek becsületére váljon, hogy a rekkenő hőség ellenére mindent beleadtak az 1. Janovicz Pékség-kupa utánpótlás tornán
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A gyerekek a 10 órai kezdést követően szinte le sem jöttek a több mint 50 Celsius fokos műfűről. Dacolva a forrósággal, apait-anyait beleadtak a mérkőzésekbe, melyekből öt akadt az alapszakaszban, majd  következtek a helyosztók. Az Eger Labdarúgó Sport Kft. hagyományteremtő rendezvényén a szombati első etapban a Ferencvárosi TC, illetve a Puskás Akadémia csapata végzett az első helyen. A házigazda Eger SE az U10-es és az U11-es korosztályban az 5. helyen zárt.

A ma délutáni folytatást az U7-es, U8-as és U9-es kategória mezőnyének mérkőzései jelentik, vasárnap 10 órától pedig jönnek az U12-es és az U13-as korosztály részvevői.

A 1. Janovicz Pékség-kupa eredményei

U10-es korosztály

Az 1. helyért:
Ferencvárosi TC–UTE 2–1
A 3. helyért:
Puskás Akadémia–Kisvárda LA 2–1
Az 5. helyért:
Eger SE–DVTK 3–2

A végeredmény:
1. Ferencvárosi TC
2. UTE
3. Puskás Akadémia
4. Kisvárda LA
5. Eger SE
6. DVTK

U11-es korosztály

Az 1. helyért:
Puskás Akadémia–DVTK 2–0
A 3. helyért:
UTE–Marosvásárhelyi SE 3–1
Az 5. helyért:
Eger SE–Kisvárda LA 3–2

A végeredmény:
1. Puskás Akadémia
2. DVTK
3. UTE
4. Marosvásárhelyi SE
5. Eger SE
6. Kisvárda LA

