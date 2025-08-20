1. Janovicz Pékség-kupa: élményt kínált és élményt adott az Eger SE tornája

Az 1. Janovicz Pékség-kupa eredményei

U7-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Eger SE–DVSC LA 8–5

A 3. helyért: III. ker. TVE–MTK Budapest 11–9

Az 5. helyért: Marosvásárhelyi SE–DVTK 11–7

A végeredmény: 1. Eger SE, 2. DVSC LA, 3. III. kerületi TVE, 4. MTK Budapest, 5. Marosvásárhelyi SE, 6. DVTK

U8-AS KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Marosvásárhelyi SE–DVSC LA 9–1

A 3. helyért: UTE–Eger SE 7–5

Az 5. helyért: III. ker. TVE–Kisvárda LA 4–3

A végeredmény: 1. Marosvásárhelyi SE, 2. DVSC, 3. UTE, 4. Eger SE, . III. ker. TVE, 6. Kisvárda LA

U9-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: DVSC LA–UTE 2–0

A 3. helyért: Eger SE–Marosvásárhelyi SE 4–1

Az 5. helyért: Kisvárda–Puskás Akadémia 3–2

A végeredmény: 1. DVSC LA, 2. UTE, 3. Eger SE, 4. Marosvásárhelyi SE, 5. Kisvárda, 6. Puskás Akadémia

U10-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Ferencvárosi TC–UTE 2–1

A 3. helyért: Puskás Akadémia–Kisvárda LA 2–1

Az 5. helyért: Eger SE–DVTK 3–2

A végeredmény: 1. Ferencvárosi TC, 2. UTE, 3. Puskás Akadémia, 4. Kisvárda LA, 5. Eger SE, 6. DVTK

A klub edzői rendezőként is rengeteg energiát fektettek a zökkenőmentes lebonyolításba

Fotó: MARTOM LENART / Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

U11-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Puskás Akadémia–DVTK 2–0

A 3. helyért: UTE–Marosvásárhelyi SE 3–1

Az 5. helyért: Eger SE–Kisvárda LA 3–2

A végeredmény: 1. Puskás Akadémia, 2. DVTK, 3. UTE, 4. Marosvásárhelyi SE, 5. Eger SE, 6. Kisvárda LA

U12-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: FK Csíkszereda–FC Kosice 2–1

A 3. helyért: Eger SE–DTVK 0–3

Az 5. helyért: Puskás Akadémia–Kisvárda LA 3–0

A végeredmény: 1. FK Csíkszereda, 2. FC Kosice, 3. DVTK, 4. Eger SE, 5. Puskás Akadémia, 6. Kisvárda LA

U13-AS KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: FC Kosice–Kisvárda LA 4–0

A 3. helyért: DVTK–Puskás Akadémia 3–2

Az 5. helyért: Eger SE–Marosvásárhelyi SE 3–0

A végeredmény: 1. FC Kosice, 2. Kisvárda LA, 3. DVTK, 4. Puskás Akadémia, 5. Eger SE, 6. Marosvásárhelyi SE