1. Janovicz Pékség-kupa: élményt kínált és élményt adott az Eger SE tornája
Az eredmény sosem mellékes, de ahogy az utánpótlás esetében sokszor, úgy ezúttal sem a helyezés volt az elsődleges. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi tornán rendezés tekintetében az Eger Labdarúgó Sport Kft. nem verte le a saját maga által magasra emelt lécet, ami kiváló alapot adhat a folytatáshoz.
De, ha már helyezés, az 1. Janovicz Pékség-kupa során az Eger SE gyermek-labdarúgói 12 egyesület 42 csapata között mutathatták be tudásukat a hazai környezetnek számító Felsővárosi Sporttelepen.
A hét korosztályt (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13) felvonultató kétnapos rendezvényen az egriek a legfiatalabbaknál állhattak a képzeletbeli dobogó tetejére. Az aranyérmes gárda a körmérkőzéses alapszakaszban mind az öt párharcát megnyerte, méghozzá 71–29-es gólkülönbséggel. A döntőben aztán a DVSC LA ellen 13 találat született, amelyből nyolcat lőttek a hazaiak. A másik hazai medált az U9-es együttes tagjai szerezték, a bronzmeccsen három találattal felülmúlva a Marosvásárhelyi SE alakulatát.
1. Janovicz Pékség-kupa: Csank János, Kis Károly és Horváth Ferenc gratulált
A vasárnapi eredményhirdetéskor a székely és a szlovák himnusz is felcsendült. Előbbi az FK Csíkszereda, utóbbi az FC Kosice csapatának győzelme után hangzott el. Csank János mesteredző, egykori szövetségi kapitány és Kis Károly korábbi NB I.-es szakvezető ahogy szombaton, úgy a 1. Janovicz Pékség-kupa második napján is végig nyomon követte a mérkőzéseket, majd vállalt szerepet a díjátadásban.
1. Janovicz Pékség-kupa, 2. napFotók: Szántó György
Vasárnap aztán Horváth Ferenc is csatlakozott idősebb kollégáihoz, elfogadva az Eger SE utánpótlása szakmai igazgatójának meghívását. Sütő Szilárd 2021 tavaszán Horváth stábjában pályaedzőként dolgozott az akkor NB I.-es Budapest Honvéd kötelékében. A kispestiek ugyan nem szerepeltek az egri eseményen, de akadémiai csapatból a torna második napján sem volt hiány. Így volt ez a házigazdákat méltán megillető elismerő szavak esetében is.
Az eseményen Pajtók Gábor országgyűlési képviselőhöz hasonlóan tiszteletét tetté Eger polgármestere is. Vágner Ákos saját közösségi oldalán az alábbi poszttal kommentálta a tornát.
Büszkék vagyunk a fiatalokra, különösen városunk sportolóira, elhivatott edzőinkre és sportszerető közösségünkre, akik nap mint nap tesznek a sikerekért. A következő években azért is dolgozunk, hogy Egerben jó feltételeket teremtsünk a minőségi sportoláshoz!
– írta a város embere.
A vendéglátók nevében Sütő Szilárd köszönetét fejezte a névadó szponzorként jelentős támogatást nyújtott Janovicz Pékség vezetőjének, Kiglics Kristófnak, ahogy a klub munkatársainak erőfeszítéseit is kiemelte, amit azért tettek kollégái, hogy nyomot hagyjon a gyermekekben a 1. Janovicz Pékség-kupa.
1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás tornaFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
Az 1. Janovicz Pékség-kupa eredményei
U7-ES KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: Eger SE–DVSC LA 8–5
A 3. helyért: III. ker. TVE–MTK Budapest 11–9
Az 5. helyért: Marosvásárhelyi SE–DVTK 11–7
A végeredmény: 1. Eger SE, 2. DVSC LA, 3. III. kerületi TVE, 4. MTK Budapest, 5. Marosvásárhelyi SE, 6. DVTK
U8-AS KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: Marosvásárhelyi SE–DVSC LA 9–1
A 3. helyért: UTE–Eger SE 7–5
Az 5. helyért: III. ker. TVE–Kisvárda LA 4–3
A végeredmény: 1. Marosvásárhelyi SE, 2. DVSC, 3. UTE, 4. Eger SE, . III. ker. TVE, 6. Kisvárda LA
U9-ES KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: DVSC LA–UTE 2–0
A 3. helyért: Eger SE–Marosvásárhelyi SE 4–1
Az 5. helyért: Kisvárda–Puskás Akadémia 3–2
A végeredmény: 1. DVSC LA, 2. UTE, 3. Eger SE, 4. Marosvásárhelyi SE, 5. Kisvárda, 6. Puskás Akadémia
U10-ES KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: Ferencvárosi TC–UTE 2–1
A 3. helyért: Puskás Akadémia–Kisvárda LA 2–1
Az 5. helyért: Eger SE–DVTK 3–2
A végeredmény: 1. Ferencvárosi TC, 2. UTE, 3. Puskás Akadémia, 4. Kisvárda LA, 5. Eger SE, 6. DVTK
U11-ES KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: Puskás Akadémia–DVTK 2–0
A 3. helyért: UTE–Marosvásárhelyi SE 3–1
Az 5. helyért: Eger SE–Kisvárda LA 3–2
A végeredmény: 1. Puskás Akadémia, 2. DVTK, 3. UTE, 4. Marosvásárhelyi SE, 5. Eger SE, 6. Kisvárda LA
U12-ES KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: FK Csíkszereda–FC Kosice 2–1
A 3. helyért: Eger SE–DTVK 0–3
Az 5. helyért: Puskás Akadémia–Kisvárda LA 3–0
A végeredmény: 1. FK Csíkszereda, 2. FC Kosice, 3. DVTK, 4. Eger SE, 5. Puskás Akadémia, 6. Kisvárda LA
U13-AS KOROSZTÁLY
Az 1. helyért: FC Kosice–Kisvárda LA 4–0
A 3. helyért: DVTK–Puskás Akadémia 3–2
Az 5. helyért: Eger SE–Marosvásárhelyi SE 3–0
A végeredmény: 1. FC Kosice, 2. Kisvárda LA, 3. DVTK, 4. Puskás Akadémia, 5. Eger SE, 6. Marosvásárhelyi SE
Az Eger SE legjobbjai
- U7: Tóth Milán. U8: Roszkos Vencel. U9: Tóth Olivér. U10: Lukács Marcell. U11: Menyhárt Tamás. U12: Veres Ádám. U13: Katona Ákos