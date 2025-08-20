augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

45 perce

1. Janovicz Pékség-kupa: élményt kínált és élményt adott az Eger SE tornája

Címkék#nemzetközi#utánpótlás#eger se

Az eredmény sosem mellékes, de ahogy az utánpótlás esetében sokszor, úgy ezúttal sem a helyezés volt az elsődleges. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi tornán rendezés tekintetében az Eger Labdarúgó Sport Kft. nem verte le a saját maga által magasra emelt lécet, ami kiváló alapot adhat a folytatáshoz.

Bódi Csaba

De, ha már helyezés, az 1. Janovicz Pékség-kupa során az Eger SE gyermek-labdarúgói 12 egyesület 42 csapata között mutathatták be tudásukat a hazai környezetnek számító Felsővárosi Sporttelepen.

Az 1. Janovicz Pékség-kupa a díjátadók személye miatt is emlékezetes marad az egrieknek
Az 1. Janovicz Pékség-kupa a díjátadók személye miatt is emlékezetes marad az egrieknek
Forrás: Szántó György/Heol.hu

A hét korosztályt (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13) felvonultató kétnapos rendezvényen az egriek a legfiatalabbaknál állhattak a képzeletbeli dobogó tetejére. Az aranyérmes gárda a körmérkőzéses alapszakaszban mind az öt párharcát megnyerte, méghozzá 71–29-es gólkülönbséggel. A döntőben aztán a DVSC LA ellen 13 találat született, amelyből nyolcat lőttek a hazaiak. A másik hazai medált az U9-es együttes tagjai szerezték, a bronzmeccsen három találattal felülmúlva a Marosvásárhelyi SE alakulatát. 

A vasárnapi eredményhirdetéskor a székely és a szlovák himnusz is felcsendült. Előbbi az FK Csíkszereda, utóbbi az FC Kosice csapatának győzelme után hangzott el. Csank János mesteredző, egykori szövetségi kapitány és Kis Károly korábbi NB I.-es szakvezető ahogy szombaton, úgy a 1. Janovicz Pékség-kupa második napján is végig nyomon követte a mérkőzéseket, majd vállalt szerepet a díjátadásban. 

1. Janovicz Pékség-kupa, 2. nap

Fotók: Szántó György

Vasárnap aztán Horváth Ferenc is csatlakozott idősebb kollégáihoz, elfogadva az Eger SE utánpótlása szakmai igazgatójának meghívását. Sütő Szilárd 2021 tavaszán Horváth stábjában pályaedzőként dolgozott az akkor NB I.-es Budapest Honvéd kötelékében. A kispestiek ugyan nem szerepeltek az egri eseményen, de akadémiai csapatból a torna második napján sem volt hiány. Így volt ez a házigazdákat méltán megillető elismerő szavak esetében is.

Az eseményen Pajtók Gábor országgyűlési képviselőhöz hasonlóan tiszteletét tetté Eger polgármestere is. Vágner Ákos saját közösségi oldalán az alábbi poszttal kommentálta a tornát.

Büszkék vagyunk a fiatalokra, különösen városunk sportolóira, elhivatott edzőinkre és sportszerető közösségünkre, akik nap mint nap tesznek a sikerekért. A következő években azért is dolgozunk, hogy Egerben jó feltételeket teremtsünk a minőségi sportoláshoz! 

– írta a város embere.

A vendéglátók nevében Sütő Szilárd köszönetét fejezte a névadó szponzorként jelentős támogatást nyújtott Janovicz Pékség vezetőjének, Kiglics Kristófnak, ahogy a klub munkatársainak  erőfeszítéseit is kiemelte, amit azért tettek kollégái, hogy nyomot hagyjon a gyermekekben a 1. Janovicz Pékség-kupa.

1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás torna

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

Az 1. Janovicz Pékség-kupa eredményei

U7-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Eger SE–DVSC LA 8–5
A 3. helyért: III. ker. TVE–MTK Budapest 11–9
Az 5. helyért: Marosvásárhelyi SE–DVTK 11–7
A végeredmény: 1. Eger SE, 2. DVSC LA, 3. III. kerületi TVE, 4. MTK Budapest, 5. Marosvásárhelyi SE, 6. DVTK

U8-AS KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Marosvásárhelyi SE–DVSC LA 9–1
A 3. helyért: UTE–Eger SE 7–5
Az 5. helyért: III. ker. TVE–Kisvárda LA 4–3
A végeredmény: 1. Marosvásárhelyi SE, 2. DVSC, 3. UTE, 4. Eger SE, . III. ker. TVE, 6. Kisvárda LA

U9-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: DVSC LA–UTE 2–0
A 3. helyért: Eger SE–Marosvásárhelyi SE 4–1
Az 5. helyért: Kisvárda–Puskás Akadémia 3–2
A végeredmény: 1. DVSC LA, 2. UTE, 3. Eger SE, 4. Marosvásárhelyi SE, 5. Kisvárda, 6. Puskás Akadémia

U10-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Ferencvárosi TC–UTE 2–1
A 3. helyért: Puskás Akadémia–Kisvárda LA 2–1
Az 5. helyért: Eger SE–DVTK 3–2
A végeredmény: 1. Ferencvárosi TC, 2. UTE, 3. Puskás Akadémia, 4. Kisvárda LA, 5. Eger SE, 6. DVTK

A klub edzői rendezőként is rengeteg energiát fektettek a zökkenőmentes lebonyolításba
Fotó: MARTOM LENART / Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

U11-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: Puskás Akadémia–DVTK 2–0
A 3. helyért: UTE–Marosvásárhelyi SE 3–1
Az 5. helyért: Eger SE–Kisvárda LA 3–2
A végeredmény: 1. Puskás Akadémia, 2. DVTK, 3. UTE, 4. Marosvásárhelyi SE, 5. Eger SE, 6. Kisvárda LA

U12-ES KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: FK Csíkszereda–FC Kosice 2–1
A 3. helyért: Eger SE–DTVK 0–3
Az 5. helyért: Puskás Akadémia–Kisvárda LA 3–0
A végeredmény: 1. FK Csíkszereda, 2. FC Kosice, 3. DVTK, 4. Eger SE, 5. Puskás Akadémia, 6. Kisvárda LA

U13-AS KOROSZTÁLY

Az 1. helyért: FC Kosice–Kisvárda LA 4–0
A 3. helyért: DVTK–Puskás Akadémia 3–2
Az 5. helyért: Eger SE–Marosvásárhelyi SE 3–0
A végeredmény: 1. FC Kosice, 2. Kisvárda LA, 3. DVTK, 4. Puskás Akadémia, 5. Eger SE, 6. Marosvásárhelyi SE

Az Eger SE legjobbjai

  • U7: Tóth Milán. U8: Roszkos Vencel. U9: Tóth Olivér. U10: Lukács Marcell. U11: Menyhárt Tamás. U12: Veres Ádám. U13: Katona Ákos
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu