Labdarúgás

2025.08.13. 11:25

1. Janovicz Pékség-kupa: íme, mikor lehet szurkolni az Eger SE fiataljainak

Az U10-es korosztályban az FTC, a 11 éveseknél pedig a Marosvásárhelyi SE ellen kezd az Eger SE csapata augusztus 16-án. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna két napja során hét korosztályban 42 mérkőzés vár a házigazdákra.

Bódi Csaba

A Felsővárosi Sporttelepen 12 klub 42 csapata számára kínál megméretést az 1. Janovicz Pékség-kupa.

Az 1. Janovicz Pékség-kupa minden korosztályban erős ellenfeleket kínál az Eger SE csapatainak
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az Eger Labdarúgó Sport Kft. rendezvényén szombaton öt, vasárnap pedig két korosztályban lehet buzdítani a vendéglátó egylet gyermekcsapatait.

Az 1. Janovicz Pékség-kupa programja az Eger SE csapatai számára

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT 

U10-es korosztály

10.00–10.25: Eger SE–FTC
10.30–10.55: Eger SE–Kisvárda
11.00–11.25: DVTK–Eger SE
11.30–11.55: Eger SE–Puskás Akadémia
12.00–12.25: Újpest FC–Eger SE
12.30–12.55: Helyosztó

U11-es korosztály

10.00–10.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
10.30–10.55: DVTK–Eger SE
11.00–11.25: Kisvárda–Eger SE
11.30–11.55: Eger SE–Puskás Akadémia
12.00–12.25: Újpest FC–Eger SE
12.30–12.55: Helyosztó

U7-es korosztály

15.00–15.25: Eger SE–DVTK
15.30–15.55: Eger SE–DVSC
16.00–16.25: Eger SE–III. Ker. TVE
16.30–16.55: Eger SE–MTK
17.00–17.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
17.30–17.55: Helyosztó

U8-as korosztály

15.00–15.25: Eger SE–Kisvárda
15.30–15.55: Eger SE–III. Kerület TVE
16.00–16.25: DVSC–Eger SE
16.30–16.55: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
17.00–17.25: Újpest FC–Eger SE
17.30–17.55: Helyosztó

U9-es korosztály

15.00–15.25: Eger SE–Kisvárda
15.30–15.55: Puskás Akadémia–Eger SE
16.00–16.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
16.30–16.55: DVSC–Eger SE
17.00–17.25: Újpest FC–Eger SE
17.30–17.55: Helyosztó

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP 

U12-es korosztály

10.00–10.30: Eger SE–FK Csíkszereda
11.00–11.30: Eger SE–Kisvárda
12.00–12.30: Eger SE–DVTK
13.00–13.30: Puskás Akadémia–Eger SE
14.00–14.30: Eger SE–Kassa
15.00–15.30: Helyosztó

U13-as korosztály:

10.30–11.00: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
11.30–12.00: Eger SE–DVTK
12.30–13.00: Eger SE–Kisvárda
13.30–14.00: Puskás Akadémia–Eger SE
14.30–15.00: Eger SE–Kassa
15.30–16.00: Helyosztó

