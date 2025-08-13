Labdarúgás 2025.08.13. 11:25

1. Janovicz Pékség-kupa: íme, mikor lehet szurkolni az Eger SE fiataljainak

Az U10-es korosztályban az FTC, a 11 éveseknél pedig a Marosvásárhelyi SE ellen kezd az Eger SE csapata augusztus 16-án. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna két napja során hét korosztályban 42 mérkőzés vár a házigazdákra.

A Felsővárosi Sporttelepen 12 klub 42 csapata számára kínál megméretést az 1. Janovicz Pékség-kupa. Az 1. Janovicz Pékség-kupa minden korosztályban erős ellenfeleket kínál az Eger SE csapatainak

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu Az Eger Labdarúgó Sport Kft. rendezvényén szombaton öt, vasárnap pedig két korosztályban lehet buzdítani a vendéglátó egylet gyermekcsapatait.

Az 1. Janovicz Pékség-kupa programja az Eger SE csapatai számára AUGUSZTUS 16., SZOMBAT U10-es korosztály 10.00–10.25: Eger SE–FTC

10.30–10.55: Eger SE–Kisvárda

11.00–11.25: DVTK–Eger SE

11.30–11.55: Eger SE–Puskás Akadémia

12.00–12.25: Újpest FC–Eger SE

12.30–12.55: Helyosztó U11-es korosztály 10.00–10.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE

10.30–10.55: DVTK–Eger SE

11.00–11.25: Kisvárda–Eger SE

11.30–11.55: Eger SE–Puskás Akadémia

12.00–12.25: Újpest FC–Eger SE

12.30–12.55: Helyosztó U7-es korosztály 15.00–15.25: Eger SE–DVTK

15.30–15.55: Eger SE–DVSC

16.00–16.25: Eger SE–III. Ker. TVE

16.30–16.55: Eger SE–MTK

17.00–17.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE

17.30–17.55: Helyosztó U8-as korosztály 15.00–15.25: Eger SE–Kisvárda

15.30–15.55: Eger SE–III. Kerület TVE

16.00–16.25: DVSC–Eger SE

16.30–16.55: Eger SE–Marosvásárhelyi SE

17.00–17.25: Újpest FC–Eger SE

17.30–17.55: Helyosztó U9-es korosztály 15.00–15.25: Eger SE–Kisvárda

15.30–15.55: Puskás Akadémia–Eger SE

16.00–16.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE

16.30–16.55: DVSC–Eger SE

17.00–17.25: Újpest FC–Eger SE

17.30–17.55: Helyosztó

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP U12-es korosztály 10.00–10.30: Eger SE–FK Csíkszereda

11.00–11.30: Eger SE–Kisvárda

12.00–12.30: Eger SE–DVTK

13.00–13.30: Puskás Akadémia–Eger SE

14.00–14.30: Eger SE–Kassa

15.00–15.30: Helyosztó U13-as korosztály: 10.30–11.00: Eger SE–Marosvásárhelyi SE

11.30–12.00: Eger SE–DVTK

12.30–13.00: Eger SE–Kisvárda

13.30–14.00: Puskás Akadémia–Eger SE

14.30–15.00: Eger SE–Kassa

15.30–16.00: Helyosztó

