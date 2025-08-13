16 perce
1. Janovicz Pékség-kupa: íme, mikor lehet szurkolni az Eger SE fiataljainak
Az U10-es korosztályban az FTC, a 11 éveseknél pedig a Marosvásárhelyi SE ellen kezd az Eger SE csapata augusztus 16-án. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlás-torna két napja során hét korosztályban 42 mérkőzés vár a házigazdákra.
A Felsővárosi Sporttelepen 12 klub 42 csapata számára kínál megméretést az 1. Janovicz Pékség-kupa.
Az Eger Labdarúgó Sport Kft. rendezvényén szombaton öt, vasárnap pedig két korosztályban lehet buzdítani a vendéglátó egylet gyermekcsapatait.
1. Janovicz Pékség-kupa: 12 klub 42 gyerekcsapata futballozik Egerben
Az 1. Janovicz Pékség-kupa programja az Eger SE csapatai számára
AUGUSZTUS 16., SZOMBAT
U10-es korosztály
10.00–10.25: Eger SE–FTC
10.30–10.55: Eger SE–Kisvárda
11.00–11.25: DVTK–Eger SE
11.30–11.55: Eger SE–Puskás Akadémia
12.00–12.25: Újpest FC–Eger SE
12.30–12.55: Helyosztó
U11-es korosztály
10.00–10.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
10.30–10.55: DVTK–Eger SE
11.00–11.25: Kisvárda–Eger SE
11.30–11.55: Eger SE–Puskás Akadémia
12.00–12.25: Újpest FC–Eger SE
12.30–12.55: Helyosztó
U7-es korosztály
15.00–15.25: Eger SE–DVTK
15.30–15.55: Eger SE–DVSC
16.00–16.25: Eger SE–III. Ker. TVE
16.30–16.55: Eger SE–MTK
17.00–17.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
17.30–17.55: Helyosztó
U8-as korosztály
15.00–15.25: Eger SE–Kisvárda
15.30–15.55: Eger SE–III. Kerület TVE
16.00–16.25: DVSC–Eger SE
16.30–16.55: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
17.00–17.25: Újpest FC–Eger SE
17.30–17.55: Helyosztó
U9-es korosztály
15.00–15.25: Eger SE–Kisvárda
15.30–15.55: Puskás Akadémia–Eger SE
16.00–16.25: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
16.30–16.55: DVSC–Eger SE
17.00–17.25: Újpest FC–Eger SE
17.30–17.55: Helyosztó
Eger SE: az új utánpótlás szakmai igazgatónál fókuszban szerepel a produktivitás
AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP
U12-es korosztály
10.00–10.30: Eger SE–FK Csíkszereda
11.00–11.30: Eger SE–Kisvárda
12.00–12.30: Eger SE–DVTK
13.00–13.30: Puskás Akadémia–Eger SE
14.00–14.30: Eger SE–Kassa
15.00–15.30: Helyosztó
U13-as korosztály:
10.30–11.00: Eger SE–Marosvásárhelyi SE
11.30–12.00: Eger SE–DVTK
12.30–13.00: Eger SE–Kisvárda
13.30–14.00: Puskás Akadémia–Eger SE
14.30–15.00: Eger SE–Kassa
15.30–16.00: Helyosztó