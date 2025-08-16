1 órája
Játékvezető leszek: még lehet csatlakozni
Az első oktatási napot augusztus 19-e jelenti az MLSZ Játékvezető Bizottsága által Heves vármegyében indítandó alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyamon.
Még lehet csatlakozni a kurzushoz, ahol a képzés egy része online zajlik. A gyakorlati vizsgára, fizikai felmérőre, a záró elméleti (szóbeli és írásbeli) vizsgára 2025 őszén kerül sor.
A 40 órás (képzési napokat, pontos időpontokat a nyitó előadáson rögzítik) oktatás során a hallgatók részletes ismereteket kapnak a labdarúgás elméleti szabályait illetően. A sikeres vizsgát követően rögtön be lehet kapcsolódni a vármegyei játékvezetés életébe.
Részvételi feltételek
- betöltött 14. életév
- erkölcsi bizonyítvány
- a tanfolyam díjának befizetése
- a tanfolyam foglalkozásainak 70 százaléká kötelező a részvétel
- fizikai teszt feltétele az érvényes sportorvosi igazolás
A játékvezetők már mobiltelefonnal ellenőrzik a futballisták versenyengedélyét
Új szabály: csapatkapitány vs. játékvezető, kapus kontra labdatartás