Játékvezető leszek: még lehet csatlakozni

Még lehet csatlakozni a kurzushoz, ahol a képzés egy része online zajlik. A gyakorlati vizsgára, fizikai felmérőre, a záró elméleti (szóbeli és írásbeli) vizsgára 2025 őszén kerül sor.

A sikeres vizsgát követően rögtön be lehet kapcsolódni a vármegyei játékvezetésbe

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A 40 órás (képzési napokat, pontos időpontokat a nyitó előadáson rögzítik) oktatás során a hallgatók részletes ismereteket kapnak a labdarúgás elméleti szabályait illetően. A sikeres vizsgát követően rögtön be lehet kapcsolódni a vármegyei játékvezetés életébe.

A képzés plakátja

Forrás: heves.mlsz.hu