augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Játékvezető leszek: még lehet csatlakozni

Címkék#tanfolyam#játékvezető#MLSZ

Az első oktatási napot augusztus 19-e jelenti az MLSZ Játékvezető Bizottsága által Heves vármegyében indítandó alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyamon.

Bódi Csaba

Még lehet csatlakozni a kurzushoz, ahol a képzés egy része online zajlik. A gyakorlati vizsgára, fizikai felmérőre, a záró elméleti (szóbeli és írásbeli) vizsgára 2025 őszén kerül sor.

A sikeres vizsgát követően rögtön be lehet kapcsolódni a vármegyei játékvezetésbe
A sikeres vizsgát követően rögtön be lehet kapcsolódni a vármegyei játékvezetésbe
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A 40 órás (képzési napokat, pontos időpontokat a nyitó előadáson rögzítik) oktatás során a hallgatók részletes ismereteket kapnak a labdarúgás elméleti szabályait illetően. A sikeres vizsgát követően rögtön be lehet kapcsolódni a vármegyei játékvezetés életébe.

A képzés plakátja
Forrás: heves.mlsz.hu

Részvételi feltételek

- betöltött 14. életév
- erkölcsi bizonyítvány
- a tanfolyam díjának befizetése
- a tanfolyam foglalkozásainak 70 százaléká kötelező a részvétel
- fizikai teszt feltétele az érvényes sportorvosi igazolás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu