Labdarúgás

1 órája

Juhász Sándor a kitartás ékes példája: 732 napig minden nap futott

Címkék#Juhász Sándor#ultramaratoni#atléta

A megtett táv: 10 304 kilométer. Ez a füzesabonyi ultramaratonista, Juhász Sándor több mint két éven át tartott mindennapi futásának eredménye.

Bódi Csaba

A pihenőnap nélküli folyamatos futásnak végett vetett Juhász Sándor. Ahogy mondja: fejben elfáradt, most élvezi a pihenést, és tudja, hogy jól döntött.

Juhász Sándor futott fényben, árnyékban, hidegben és melegben
Juhász Sándor futott fényben, árnyékban, hidegben és melegben 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Naponta átlagosan 14.06 kilométer hagyott maga mögött a füzesabonyi sportoló, aki egy-egy kilométert 4:58 perc alatt teljesített. Az összesített mérleg szerint a 10 ezer 304 kilométerbe hat Tisza-tó kerülés tartozott a maga 65 kilométerével, míg az ultratávok száma 10 darabot tett ki. 

Maratont (42 195 méter) háromszor futott, amihez jó pár verseny is csatlakozott. 

Leküzdte a 39 Celsius fokos hőséget, ahogy a mínusz 10 fokos hidegek sem késztette megállásra. Lehetett tűző napsütés, eshetett eső, vagy jöhetett hóvihar, Juhász Sándor 732 napon át minden nap felhúzta a futócipőt és tántoríthatatlanul véghez vitte azt, amit eltervezett.

Erős fejre van szükség és céltudatosságra, az idővel pedig jól kell gazdálkodni 

– adott útmutatót Juhász Sándor arra vonatkozóan, hogy mi jelentette a titok nyitját a vállalásban.

Juhász Sándor szólt a folytatásról is

A füzesabonyiak büszkesége a futásával szerette volna felhívni a figyelmet az önkéntességre (Szent Flórián Tűzoltó Egyesület, Füzesabony), a jótékonyságra Tündérkör Alapítvány, Hanna Álmaiért Alapítvány & Összefogás Hannánk gyógyulásárt) és a sportra történő motiválásra (Füzesabonyi SC) is.

Köszönöm mindenkinek a segítséget, a szurkolást. Hálás vagyok a futótársaknak a közösen lefutott távokért, a családomnak a támogatásért, mert nélkülük így nem ment volna

– közölte az atléta, akire most egy kis pihenő vár, majd ősszel várnak rá a versenyek.
 

