Juhász Sándor a kitartás ékes példája: 732 napig minden nap futott

A pihenőnap nélküli folyamatos futásnak végett vetett Juhász Sándor. Ahogy mondja: fejben elfáradt, most élvezi a pihenést, és tudja, hogy jól döntött.

Juhász Sándor futott fényben, árnyékban, hidegben és melegben

Naponta átlagosan 14.06 kilométer hagyott maga mögött a füzesabonyi sportoló, aki egy-egy kilométert 4:58 perc alatt teljesített. Az összesített mérleg szerint a 10 ezer 304 kilométerbe hat Tisza-tó kerülés tartozott a maga 65 kilométerével, míg az ultratávok száma 10 darabot tett ki.

Maratont (42 195 méter) háromszor futott, amihez jó pár verseny is csatlakozott.

Leküzdte a 39 Celsius fokos hőséget, ahogy a mínusz 10 fokos hidegek sem késztette megállásra. Lehetett tűző napsütés, eshetett eső, vagy jöhetett hóvihar, Juhász Sándor 732 napon át minden nap felhúzta a futócipőt és tántoríthatatlanul véghez vitte azt, amit eltervezett.