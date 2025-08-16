Katona Korinna bekerült az ifjúsági Eb-n szereplő válogatott keretbe

Magyarországot öt női és öt férfi versenyző képviseli az ausztriai kontinensviadalon, köztük az egri Katona Korinnával.

Katona Korinna Eb-n bizonyíthat

Forrás: Magyar Triatlon Szövetség

Az Eger Városi Úszóklub (EVUK) 2009-es születésű versenyzője várólistásként jut lehetőséghez, mert – mint azt a Magyar Triatlon Szövetség utánpótlás szakágvezetője, Pocsai Balázs elmondta–, alapvetően három női és három férfi indulónk lehetne.