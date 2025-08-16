augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Triatlon

Katona Korinna bekerült az ifjúsági Eb-n szereplő válogatott keretbe

Címkék#Európa-bajnokság#triatlon#keret

Szeptember 12. és 14. között Kitzbühelben rendezik az ifjúsági Európa-bajnokságot.

Bódi Csaba

Magyarországot öt női és öt férfi versenyző képviseli az ausztriai kontinensviadalon, köztük az egri Katona Korinnával.

Katona Korinna Eb-n bizonyíthat
Forrás: Magyar Triatlon Szövetség

Az Eger Városi Úszóklub (EVUK) 2009-es születésű versenyzője várólistásként jut lehetőséghez, mert – mint azt a Magyar Triatlon Szövetség utánpótlás szakágvezetője, Pocsai Balázs elmondta–, alapvetően három női és három férfi indulónk lehetne. 

A nőknél – számunkra kedvező tényként – Bán Petra, Katona Korinna és Kropkó Jázmin mellett Miszlai Mira is szerepelhet a mezőnyben.

