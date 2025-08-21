Katona Korinna hegyifutó vb-n képviselheti a magyar színeket a Pireneusokban

A 2009-es születésű, azaz még csak ifjúsági korú versenyző és társai szeptember 25. és 28. között teljesíthetik a távokat a Pireneusok meredek emelkedőin, sziklás ösvényein és magashegyi terepén.

Katona Korinnára élménydús megméretés vár

A 80 ország nevezői több kategóriában és korcsoportban indulnak. A Magyar Hegyifutó Szövetség az U20-as korosztályban a Juhász Dorottya Jázmin, Katona Korinna, Lövei Vanda alkotta triót nevezte a vb-re. A szervezők kihívásokkal teli, ugyanakkor látványos pályákat ígérnek, ahol az időjárás is jelentős szerepet játszhat az eredményességben.