Terepsport

1 órája

Katona Korinna hegyifutó vb-n képviselheti a magyar színeket a Pireneusokban

A három főből álló U20-as leány csapat tagjaként szerepelhet a spanyolországi Canfranc-Pirineosban rendezendő Hegyi- és Terepfutó Világbajnokságon az Egri Városi Sportiskola kiválósága.

Bódi Csaba

A 2009-es születésű, azaz még csak ifjúsági korú versenyző és társai szeptember 25. és 28. között teljesíthetik a távokat a Pireneusok meredek emelkedőin, sziklás ösvényein és magashegyi terepén.

Katona Korinnára élménydús megméretés vár
Katona Korinnára élménydús megméretés vár
Forrás:  Beküldött fotó

A 80 ország nevezői több kategóriában és korcsoportban indulnak. A Magyar Hegyifutó Szövetség az U20-as korosztályban a Juhász Dorottya Jázmin, Katona Korinna, Lövei Vanda alkotta triót nevezte a vb-re. A szervezők kihívásokkal teli, ugyanakkor látványos pályákat ígérnek, ahol az időjárás is jelentős szerepet játszhat az eredményességben. 

