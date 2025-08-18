Klubot váltott a minden edző álmának számító egri kosaras, Kelemen Ádám

„Kelemen Ádám szinte bármilyen feladattal megbízható”

A Peka Bau-MEAFC Wolves gárdáját idény nyárig az a Váczi Péter vezényelte, aki előzőleg az EKE-Eger-KOK szakmai munkáját irányította. Az Egerben élő szakember helyét Puskás Artúr vette át a miskolci egyetemistáknál. Az új vezető így vélekedik az Angyalföldről érkezett szerzeményről.

Kelemen Ádám már a Farkasokat erősíti

Ádám minden edző álma

– emelte ki Puskás Artúr a 192 centis, 92 kilós játékos kapcsán – Csendes, szorgalmas, fegyelmezett, a csapat érdekeit a sajátjánál többre tartó katona. Ráadásul fizikai paraméterei, mozgékonysága, játékintelligenciája és sokoldalúsága miatt szinte bármilyen feladattal megbízható. Csapattársként szintén főnyeremény.

Elvégzi a piszkos munkát, gondolkodás nélkül megpasszolja a jobb helyzetben lévőt és mindig van szíve adni a tusfürdőjéből.

Amikor kiderült, hogy lehetőségünk van lecsapni rá, egy pillanatig sem haboztunk. Nagyon sokat látunk benne, amit megpróbálunk ki is hozni belőle. Hiszem, hogy sikerülni fog. Ha ő is képes lesz valóban hinni magában, ami a legfontosabb, akkor a játékát új szintre fogja emelni.