Kosárlabda

1 órája

Klubot váltott a minden edző álmának számító egri kosaras, Kelemen Ádám

Eger után Budapest, most pedig Miskolc. Kelemen Ádám játékos-pályafutásának állomáshelyei új megállóval bővültek. Igaz, Borsodba „csak” kölcsönbe került a dobóhátvéd/kiscsatár.

Bódi Csaba

Az Egri KOK VSI csapatában nevelkedett, 22 éves Kelemen Ádám Pasarétről tette át a székhelyét Miskolcra. A 2025/26-os idényben kölcsönjátékosként erősíti a Peka Bau-MEAFC Wolves csapatát.

A korosztályos válogatott Kelemen Ádám nagy lelkesedéssel vág bele az új fejezetbe
A korosztályos válogatott Kelemen Ádám nagy lelkesedéssel vág bele az új fejezetbe
Forrás: MKOSZ

Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a klubhoz, izgatottan várom, hogy elkezdődjön a közös munka a csapattal 

– mondta Kelemen Ádám a klub közösségi oldalának. – Nagy lelkesedéssel vágok bele ebbe az új fejezetbe, minden meccsen a maximumot szeretném nyújtani. Bízom benne, hogy sikeres szezon elé nézünk, és sok közös örömben lesz részünk a szurkolókkal.

„Kelemen Ádám szinte bármilyen feladattal megbízható”

A Peka Bau-MEAFC Wolves gárdáját idény nyárig az a Váczi Péter vezényelte, aki előzőleg az EKE-Eger-KOK szakmai munkáját irányította. Az Egerben élő szakember helyét Puskás Artúr vette át a miskolci egyetemistáknál. Az új vezető így vélekedik az Angyalföldről érkezett szerzeményről.

Kelemen Ádám már a Farkasokat erősíti 

Ádám minden edző álma

– emelte ki Puskás Artúr a 192 centis, 92 kilós játékos kapcsán – Csendes, szorgalmas, fegyelmezett, a csapat érdekeit a sajátjánál többre tartó katona. Ráadásul fizikai paraméterei, mozgékonysága, játékintelligenciája és sokoldalúsága miatt szinte bármilyen feladattal megbízható. Csapattársként szintén főnyeremény. 

Elvégzi a piszkos munkát, gondolkodás nélkül megpasszolja a jobb helyzetben lévőt és mindig van szíve adni a tusfürdőjéből. 

Amikor kiderült, hogy lehetőségünk van lecsapni rá, egy pillanatig sem haboztunk. Nagyon sokat látunk benne, amit megpróbálunk ki is hozni belőle. Hiszem, hogy sikerülni fog. Ha ő is képes lesz valóban hinni magában, ami a legfontosabb, akkor a játékát új szintre fogja emelni.

