Megkezdte első vb-jét a besenyőtelki fogathajtó

A díjhajtásban 22. helyen végzett Dani Marcell a Beekbergenben zajló kettesfogathajtó világbajnokságon. A díjhajtást két napon, csütörtökön és pénteken rendezték a hollandiai városban, az első világbajnokságán részt vevő Dani az első napon versenyzett és akkor a második legjobb eredményt, 52,5 pontot érte el. A legjobbak, köztük a világbajnoki címvédő Hölle Martin azonban pénteken következtek, így jó néhányan megelőzték a besenyőtelki hajtót a 86 induló közül. Hölle Martin a világ eddigi legjobb eredményével, 28,64 ponttal nyerte meg a díjhajtást, ennek köszönhetően a magyar csapat - Hölle Martin, Dani Marcell, ifj. Fekete György - a nemzetek versenyében az első helyen áll a maratonhajtás előtt.

Fotó: HORVATH KRISZTINA

Maratonhajtással folytatódik a kettesfogathajtó világbajnokság

A maratonhajtást szombaton rendezik, Dani Marcell 14:16-kor kezdi meg a pályát. Bemutatkozásában erősségeként emelték ki a maratoni pálya teljesítését. A világbajnokság vasárnap az akadályhajtással zárul. A magyar csapat koordinátora Szilágyi Zsolt helyett Cseri Dávid a vb-n.