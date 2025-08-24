augusztus 24., vasárnap

Dani Marcell nyolcadik maratonhajtásban a világbajnokságon

Címkék#kettesfogathajtó világbajnokság#kettesfogat#Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad#Besenyőtelek

Jelentőset lépett előre Dani Marcell az idei fő versenyen. A besenyőtelki hajtó szereplése vasárnap az akadályhajtással zárul a kettesfogathajtó világbajnokságon.

Tóth Balázs

A magyarok közül a második legjobb, az egész mezőnyben pedig a nyolcadik legjobb volt maratonhajtásban Dani Marcell a hollandiai kettesfogathajtó világbajnokságon. A beekbergeni pályán Dani a magyarok közül utolsónak teljesítette az akadályokat, és 99,28 hibaponttal végzett. A versenyszámot a címvédő Hölle Martin nyerte meg, aki a díjhajtásban is a legjobb volt.

Dani Marcell nyolcadik lett maratonhajtásban a beekbergeni kettesfogathajtó világbajnokságon
Forrás: Horváth Krisztina

Akadályhajtással zárul a kettesfogathajtó világbajnokság

Hölle vezeti az összetettet 123,63 hibaponttal, míg a besenyőtelki hajtó feljött a kilencedik helyre, összpontszáma 151,78, egy századdal van lemaradva a nyolcadik helyezettől. A magyar csapat két versenyszámot követően az első helyen áll. Vasárnap az akadályhajtást rendezik Beekbergenben, Dani az utolsó, 15 órakor kezdődő turnusban küzd majd a helyezésekért.

 

 

