Dani Marcell nyolcadik maratonhajtásban a világbajnokságon

A magyarok közül a második legjobb, az egész mezőnyben pedig a nyolcadik legjobb volt maratonhajtásban Dani Marcell a hollandiai kettesfogathajtó világbajnokságon. A beekbergeni pályán Dani a magyarok közül utolsónak teljesítette az akadályokat, és 99,28 hibaponttal végzett. A versenyszámot a címvédő Hölle Martin nyerte meg, aki a díjhajtásban is a legjobb volt.

Forrás: Horváth Krisztina

Hölle vezeti az összetettet 123,63 hibaponttal, míg a besenyőtelki hajtó feljött a kilencedik helyre, összpontszáma 151,78, egy századdal van lemaradva a nyolcadik helyezettől. A magyar csapat két versenyszámot követően az első helyen áll. Vasárnap az akadályhajtást rendezik Beekbergenben, Dani az utolsó, 15 órakor kezdődő turnusban küzd majd a helyezésekért.