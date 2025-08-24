26 perce
Dani Marcell nyolcadik maratonhajtásban a világbajnokságon
Jelentőset lépett előre Dani Marcell az idei fő versenyen. A besenyőtelki hajtó szereplése vasárnap az akadályhajtással zárul a kettesfogathajtó világbajnokságon.
A magyarok közül a második legjobb, az egész mezőnyben pedig a nyolcadik legjobb volt maratonhajtásban Dani Marcell a hollandiai kettesfogathajtó világbajnokságon. A beekbergeni pályán Dani a magyarok közül utolsónak teljesítette az akadályokat, és 99,28 hibaponttal végzett. A versenyszámot a címvédő Hölle Martin nyerte meg, aki a díjhajtásban is a legjobb volt.
Akadályhajtással zárul a kettesfogathajtó világbajnokság
Hölle vezeti az összetettet 123,63 hibaponttal, míg a besenyőtelki hajtó feljött a kilencedik helyre, összpontszáma 151,78, egy századdal van lemaradva a nyolcadik helyezettől. A magyar csapat két versenyszámot követően az első helyen áll. Vasárnap az akadályhajtást rendezik Beekbergenben, Dani az utolsó, 15 órakor kezdődő turnusban küzd majd a helyezésekért.