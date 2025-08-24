Valóra vált gyerekkori álom a világbajnoki cím a besenyőtelki fogathajtónak

Első világbajnokságán aranyérem került a besenyőtelki fogathajtó, Dani Marcell nyakába. A beekbergeni kettesfogathajtó világbajnokságon a Szilvásváradi LSKE színeiben versenyző fiatalember Hölle Martinnal és ifj. Fekete Györggyel együtt érte el a sikert, viszonylag nagy különbséggel maga mögé utasítva a brit csapatot. Daninak a díjhajtás és a maratonhajtás sikerült jobban, míg az utolsó napon ifj. Fekete György teljesített jól a végig kiválóan versenyző és egyéni aranyérmet szerző Hölle Martin mellett.

A beekbergeni kettesfogathajtó világbajnokságon érmes csapatok

Forrás: Brigitte Gfeller

- Egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy világbajnoki címet szerezem, még ha csapatban is. Óriási megtiszteltetés volt a világbajnokságon versenyezni, és ilyen csapatban hajtani, mint a világ legjobbja, Hölle Martin és a világ legjobb maratonhajtója, ifj. Fekete György. Fárasztó volt ez az év, különösen a felkészülési időszak, voltak megpróbáltatások, de végre vége. Örülök, hogy Magyarországot képviselhettem és ilyen fényes lett az érem – értékelt a versenyt követően Dani Marcell a heol.hu-nak.

Elárulta, hétfőn hajnalban indulnak haza majd és várhatóan két nap múlva érkeznek Magyarországra.

Hölle álma is valóra vált a kettesfogathajtó világbajnokságon

Cseri Dávid, aki a világbajnokságon beugróként vezette a magyar csapatot, örült, hogy a csapat bajnoki címet szerzett és beigazolódott, jól döntött, amikor vb újoncként Dani Marcellt tette be a csapatba, kellett a maratonpályán nyújtott teljesítménye az aranyéremhez és kellett ifjabb Fekete György ragyogó akadályhajtása is Hölle Martin klasszis teljesítménye mellett. A végén kicsit izgultak, de sikerült az aranyérem, méghozzá az utóbbi időben nagyobbnak számító 20 pontos különbséggel. Sok évtized után lett újra fogathajtó világbajnoki érmese Szilvásváradnak.

Kifejtette, örült, hogy Hölle Martin megtartotta veretlenségét és nagy álma teljesült a világbajnoknak azzal, hogy díjhajtásban 30 pont alatti pontszámot tudott elérni. Bár a helyszínen is volt egy szolid ünneplés, nagyobb ünnepség majd Magyarországon lesz, a csapat egy része már elindult hazafelé, a lovak pedig hétfőn hajnalban indulnak útnak