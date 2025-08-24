1 órája
Csapatvilágbajnok lett Dani Marcell
Sorozatban ötödször lett bajnok Hölle Martin fogathajtó és a magyar csapat. A kettesfogathajtó világbajnokság utolsó számában Dani Marcell rontott, de így is ünnepelhet.
Hölle Martin és a magyar csapat is aranyérmet nyert a hollandia Beekbergenben rendezett kettesfogathajtó világbajnokságon. Az egyéniben és csapatban négyszeres címvédő Hölle díjhajtásban rekord pontszámot ért el, megnyerte a maratonhajtást is, a vasárnapi akadályhajtásban pedig verőhiba nélkül teljesített, de az ideje miatt néhány hibapontot kapott (az egész mezőnyben egy hajtó teljesített hibapont nélkül). Előnye azonban így is óriási volt a mezőnnyel szemben és megvédte bajnoki címét.
Vele együtt csapatban aranyérmet ünnepelhet Dani Marcell és ifj. Fekete György is. Dani jól kezdte az akadályhajtást, de a pálya második felén négy verőhibája is volt, csak 62. lett ebben a számban, összetettben pedig visszacsúszott a harmincadik helyre. Ifj. Fekete György azonban jó pályát ment, a 7. legjobb eredményt érte el, így csapatban ezúttal az ő akadályhajtása számított Hölléé mellett. A világbajnok Hölle mellett díjhajtásban és maratonhajtásban is Dani pontszáma számított be a csapat eredményébe, de a magyar együttes Hölle révén úgy elhúzott a többiektől, hogy Dani gyengébb akadályhajtása is elég lett volna, hogy a csapat megőrizze előnyét a britekkel szemben, de ifj. Fekete György másik két számban elért eredményeivel is aranyérmes lett volna a csapat. A versenyen a csapatfelelős ezúttal Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója volt.
Akadályhajtás eredmények:
1. Marcell Luder (svájc) 0 hibapont
7. ifj. Fekete György (magyar) 3,64 hibapont
14. Hölle Martin (magyar) 7,56 hibapont
62. Dani Marcell (magyar) 19,83 hibapont
A kettesfogathajtó világbajnokság egyéni összetett eredménye:
1. Hölle Martin 131,19 hibapont
2. Roger Campbell (brit) 151,31 hibapont
3. Stan van Eijk (holland) 151,59 hibapont
..
19. ifj. Fekete György 165,84 hibapont
20. Kákonyi Norbert 166,16 hibapont
30. Dani Marcell 171,61 hibapont
67. Margitai Máté 198,35 hibapont
79. ifj. Veszelszki Gábor 235,22 hibapont
Csapat végeredmény
1. Magyarország 286,61 hibapont
Dani Marcell, ifj. Fekete György, Hölle Martin
2. Egyesült Királyság 305,66 hibapont
Peter Bennett, Roger Campbell, Tara Wilkinson
3. Hollandia 311,30 hibapont
Rens Egberink, Erik Evers, Stan van Eijk
