Csapatvilágbajnok lett Dani Marcell

Hölle Martin és a magyar csapat is aranyérmet nyert a hollandia Beekbergenben rendezett kettesfogathajtó világbajnokságon. Az egyéniben és csapatban négyszeres címvédő Hölle díjhajtásban rekord pontszámot ért el, megnyerte a maratonhajtást is, a vasárnapi akadályhajtásban pedig verőhiba nélkül teljesített, de az ideje miatt néhány hibapontot kapott (az egész mezőnyben egy hajtó teljesített hibapont nélkül). Előnye azonban így is óriási volt a mezőnnyel szemben és megvédte bajnoki címét.

Dani Marcell a kettesfogathajtó világbajnokságon aranyérmes lett a magyar csapattal, Hölle Martinnal és ifj. Fekete Györggyel

Forrás: Horváth Krisztina

Vele együtt csapatban aranyérmet ünnepelhet Dani Marcell és ifj. Fekete György is. Dani jól kezdte az akadályhajtást, de a pálya második felén négy verőhibája is volt, csak 62. lett ebben a számban, összetettben pedig visszacsúszott a harmincadik helyre. Ifj. Fekete György azonban jó pályát ment, a 7. legjobb eredményt érte el, így csapatban ezúttal az ő akadályhajtása számított Hölléé mellett. A világbajnok Hölle mellett díjhajtásban és maratonhajtásban is Dani pontszáma számított be a csapat eredményébe, de a magyar együttes Hölle révén úgy elhúzott a többiektől, hogy Dani gyengébb akadályhajtása is elég lett volna, hogy a csapat megőrizze előnyét a britekkel szemben, de ifj. Fekete György másik két számban elért eredményeivel is aranyérmes lett volna a csapat. A versenyen a csapatfelelős ezúttal Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója volt.

Akadályhajtás eredmények:

1. Marcell Luder (svájc) 0 hibapont

7. ifj. Fekete György (magyar) 3,64 hibapont

14. Hölle Martin (magyar) 7,56 hibapont

62. Dani Marcell (magyar) 19,83 hibapont



A kettesfogathajtó világbajnokság egyéni összetett eredménye:

1. Hölle Martin 131,19 hibapont

2. Roger Campbell (brit) 151,31 hibapont

3. Stan van Eijk (holland) 151,59 hibapont

..

19. ifj. Fekete György 165,84 hibapont

20. Kákonyi Norbert 166,16 hibapont

30. Dani Marcell 171,61 hibapont

67. Margitai Máté 198,35 hibapont

79. ifj. Veszelszki Gábor 235,22 hibapont



Csapat végeredmény

1. Magyarország 286,61 hibapont

Dani Marcell, ifj. Fekete György, Hölle Martin