1 órája
Újabb világcsúcs! A gyöngyösi uszonyos úszó kilenc éves rekordot döntött meg
Hétfőn újabb három aranyérmet nyertek a magyar uszonyos úszók. A kínai Csengtuban zajló Világjátékokon Kiss Nándor ismét világcsúccsal diadalmaskodott. A magyar küldöttség eddig hat arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet nyert.
A gyöngyösi Mátrai Erőmű Búvárklub versenyzője, Kiss Nándor, a 200 méteres felszíni számban 1:17.71 perccel győzött, ezzel egy kilenc évig fennálló világcsúcsot (1:18.65) adott át a múltnak.
Kiss Nándor: hatalmas siker
– A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker – fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.
A gyöngyösi uszonyosúszó, Kiss Nándor világcsúccsal nyert aranyérmet
Kiss Nándor mellett Szabó Szebasztián 50 méteres uszonyos úszásban 17.96 másodperces idővel nyert, közel fél másodpercet faragott a 2016-os 18.41-es világrekordból. Senánszky Petra pedig immáron hétszeres Világjátékok-aranyérmesnek mondhatja magát: a 31 éves úszó a vasárnapi, 50 méteres uszonyos úszásban aratott diadalát követően ezúttal 100 méteren sem talált legyőzőre, ráadásul ebben a számban kettős magyar siker született, miután a Gyöngyösről indult, de már debreceni színekben versenyző Pernyész Dorottya ezüstérmet nyert.
Senánszky – aki középdöntős volt a szingapúri vizes vb-n medencében 50 méter gyorson – a versenyt követően elárulta: valószínűleg utolsó alkalommal szerepelt Világjátékokon.
A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.
