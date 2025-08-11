augusztus 11., hétfő

Búvársport

Újabb világcsúcs! A gyöngyösi uszonyos úszó kilenc éves rekordot döntött meg

Hétfőn újabb három aranyérmet nyertek a magyar uszonyos úszók. A kínai Csengtuban zajló Világjátékokon Kiss Nándor ismét világcsúccsal diadalmaskodott. A magyar küldöttség eddig hat arany-, hat ezüst- és négy bronzérmet nyert.

Sike Károly

A gyöngyösi Mátrai Erőmű Búvárklub versenyzője, Kiss Nándor, a 200 méteres felszíni számban 1:17.71 perccel győzött, ezzel egy kilenc évig fennálló világcsúcsot (1:18.65) adott át a múltnak.

Kiss Nándor: hatalmas siker

 – A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker – fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.

Kiss Nándor mellett Szabó Szebasztián 50 méteres uszonyos úszásban 17.96 másodperces idővel nyert, közel fél másodpercet faragott a 2016-os 18.41-es világrekordból. Senánszky Petra pedig immáron hétszeres Világjátékok-aranyérmesnek mondhatja magát: a 31 éves úszó a vasárnapi, 50 méteres uszonyos úszásban aratott diadalát követően ezúttal 100 méteren sem talált legyőzőre, ráadásul ebben a számban kettős magyar siker született, miután a Gyöngyösről indult, de már debreceni színekben versenyző Pernyész Dorottya ezüstérmet nyert.

Senánszky – aki középdöntős volt a szingapúri vizes vb-n medencében 50 méter gyorson – a versenyt követően elárulta: valószínűleg utolsó alkalommal szerepelt Világjátékokon.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

 

