Újabb világcsúcs! A gyöngyösi uszonyos úszó kilenc éves rekordot döntött meg

A gyöngyösi Mátrai Erőmű Búvárklub versenyzője, Kiss Nándor, a 200 méteres felszíni számban 1:17.71 perccel győzött, ezzel egy kilenc évig fennálló világcsúcsot (1:18.65) adott át a múltnak.

Kiss Nándor elképesztő formában versenyez Csengtuban

Forrás: MBSZ

Kiss Nándor: hatalmas siker

– A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker – fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.