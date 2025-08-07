Kovács Noel: negatív tényező a pályán, pozitív érzés a lelátóról

A 3. Hevesi Dobó-kupán elért 70.45 méter bronzérmet ért volna az ob-n Kovács Noel számára. Mivel azonban 69.70-től nem sikerült jobbat dobni az 1999-es születésű atlétának, így be kellett érnie a negyedik helyezéssel.

Kovács Noel érzi, hogy jó úton járnak, de még időre van szükség

Forrás: MASZ

Csalódottan, de motiváltan zártam a magyar bajnokságot

– felelte Kovács Noel. – Célom az éremszerzés volt, és szerettem volna idei legjobbamat is megdobni, lehetőleg megközelítve az egyéni csúcsomat. Sajnos nem tudtam a megszokott, kedvenc gerelyeimmel versenyezni, ami érezhetően rányomta a bélyegét a teljesítményemre. Az új gerelyeket még szoknom kell, amihez idő és türelem szükséges.