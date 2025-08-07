1 órája
Kovács Noel: negatív tényező a pályán, pozitív érzés a lelátóról
Nyugalmat és erőt adó érzésről is beszélt a hevesiek gerelyhajítója az ob kapcsán. Kovács Noel (A-Plast Ikarus BSE) 30 centire volt a 70 métertől és ezzel együtt a dobogótól a 130. Atlétikai Magyar Bajnokságon.
A 3. Hevesi Dobó-kupán elért 70.45 méter bronzérmet ért volna az ob-n Kovács Noel számára. Mivel azonban 69.70-től nem sikerült jobbat dobni az 1999-es születésű atlétának, így be kellett érnie a negyedik helyezéssel.
Csalódottan, de motiváltan zártam a magyar bajnokságot
– felelte Kovács Noel. – Célom az éremszerzés volt, és szerettem volna idei legjobbamat is megdobni, lehetőleg megközelítve az egyéni csúcsomat. Sajnos nem tudtam a megszokott, kedvenc gerelyeimmel versenyezni, ami érezhetően rányomta a bélyegét a teljesítményemre. Az új gerelyeket még szoknom kell, amihez idő és türelem szükséges.
Hevesi Dobó-kupa: minden tekintetben felnőttek az európai sorozat színvonalához
Arra a kérdésre, hogy sérülése mennyire nyomta rá a bélyegét a versenyzésére, így válaszolt Kovács Noel.
Hosszú sérülésből tértem vissza, és bár a helyzetem már sokkal jobb, egyelőre nincs még meg az a dobásmennyiség és versenyrutin, ami igazán stabil hátteret adna.
A verseny első pillanatától egy technikai hiba végigkísérte a dobásaimat, amit sajnos nem sikerült kijavítani, és ez egészen a befejezésig zavart. Tudom, sokkal több volt bennem ezen a napon.
A hevesi gerelyhajító június eleje óta edzőként Varga Lőrinccel dolgozom, és nagyon élvezi a szolnoki szakemberrel közös munkát.
Kovács Noel nagyon ellépett az ötödiktől
130. Atlétikai Magyar Bajnokság, férfi gerelyhajítás
1. Horváth Máté Barnabás (születési év: 2005, klub: Veresegyház VSK) 76.19 méter
2. Herczeg György (2004, FTC) 74.08
3. Járvás Máté Tamás (2001, MTK Budapest) 69.99
4. KOVÁCS NOEL (1999, A-Plast Ikarus BSE) 69.70
5. Fedor Dávid (2005, UTE) 65.84
6. Jancsik Martin (2004, MTK Budapest) 65.02
7. Szabó Levente (2007, MATE - GEAC) 64.94
8. Bényi Dániel (2005, MTK Budapest) 63.05
9. Adame Máté (1994, Reménység Vác) 62.37
10. Magyar Szabolcs Tamás (2008, FTC) 62.17
11. Jancsik Tamás (2001, VSD) 61.42
– Érzem, hogy jó úton járunk, de időre van szükség, hogy az elvégzett munka eredménye igazán megmutatkozzon.
Különleges érzést jelent az is, hogy édesapám most már inkább szurkolóként és apaként van jelen a versenyeken.
Nagy nyugalmat és erőt ad, amikor meglátom a nézőtéren. Kovács Noel számára a munka csak most kezdődött igazán. A következő évre a célja egyértelmű: szeretné megjavítani egyéni csúcsát, és áttörni a 80 méteres álomhatárt.