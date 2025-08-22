augusztus 22., péntek

Labdarúgás

2 órája

Ligaértekezlet: három jelölt közül választottak

Címkék#ligaértekezlet#Aktív ház#MLSZ

Huszonnyolc egyesület képviselői, továbbá az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatóságának társadalmi aktívái és munkatársai alkották a részvevőket. A 2025/26-os bajnoki évet felvezető ligaértekezlet küldöttválasztást is magában foglalt.

Bódi Csaba

A gyöngyösi Aktív Ház már nem először biztosított helyszínt a bajnoki idényt megelőző ligaértekezlet lebonyolításához.

A ligaértekezlet során kiderült, hogy Jakab Gábor (balról az első) és Tóth Zsolt (jobbról az első) kapott bizalmat küldöttként
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az elmúlt félév történéseiről, a társadalmi elnökség és a bizottságok új összetételéről, továbbá a kinevezésekről az MLSZ Heves vármegyei társadalmi elnöke, Jakab Gábor tájékoztatta a megjelenteket – közölte a területi szervezet honlapja. 

A MLSZ Heves vármegyei igazgatójaként Farkas Ádám a versenyengedélyek és a sportorvosi igazolások kapcsán emelte ki a legfontosabb tudnivalókat. Mint az már ismert: megszűnt a papír alapú nyilvántartás, a versenyengedélyeket digitálisan adják ki. A sportorvosi kartonokat a 2025. december 31-ig tartó átmeneti időszakban még ugyan figyelembe veszik, de az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) és az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) rendszerének összekapcsolásával a sportorvosi engedélyek nyilvántartása is digitális módon történik.

Ők a küldöttek

Tizennégy egyesületi elnök és meghatalmazott adhatta le szavazatát az MLSZ közgyűlésén Heves vármegyét képviselő küldöttek kilétét eldöntő voksolás során. Előzetesen hárman kerültek a jelöltlistára, nevezetesen Jakab Gábor társadalmi elnök, Tóth Zsolt versenybizottsági elnök és Vass István, a Besenyőtelek SC edzője. A szavazás eredmenyeként Jakab Gábor és Tóth Zsolt lehet majd jelen a tanácskozáson.

Ligaértekezlet, kiemelten fontos tudnivalókkal

A játékvezetők a MeccsNapp használatával igazoltatnak, az IFA felületen új mérkőzésjegyzőkönyv sablon jelent meg. Farkas Ádám az új rajtengedéllyel kapcsolatban elfogadható orvosi igazolás módjára is kitért. A 2025/2026-os bajnoki év versenykiírásait és az előző évhez képest történt módosításokat a versenybizottság elnöke, Tóth Zsolt ismertette. A játékszabály-változásokról készített, gyakorlati példákat is bemutató tájékoztatót a Játékvezetői Bizottság újonnan kinevezett elnökétől, Ducsai Józseftől hallhatták a klubok képviselői.

 

 

