Ligaértekezlet: három jelölt közül választottak

A MLSZ Heves vármegyei igazgatójaként Farkas Ádám a versenyengedélyek és a sportorvosi igazolások kapcsán emelte ki a legfontosabb tudnivalókat. Mint az már ismert: megszűnt a papír alapú nyilvántartás, a versenyengedélyeket digitálisan adják ki. A sportorvosi kartonokat a 2025. december 31-ig tartó átmeneti időszakban még ugyan figyelembe veszik, de az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) és az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) rendszerének összekapcsolásával a sportorvosi engedélyek nyilvántartása is digitális módon történik.