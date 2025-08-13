1 órája
Magyar Kupa: Borsodban az egriek, vármegyei rangadó a nőknél
A Heves vármegyei csapatok közül négyen érintettek a nyitányon. A női Magyar Kupa 1. fordulójában a Füzesabonyi SC az Eszterházy SC-t fogadja.
A nőknél a Magyar Kupa első fordulójában vármegyei rangadót rendeznek: az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s Eszterházy SC csapatát látja vendégül.
A férfiaknál az NB I/B-s Eger az ugyacsak másodosztályú Mezőkövesdi KC otthonában szerepel, míg az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s DEAC együttesét fogadja.
A menetrend
NŐK
Augusztus 27., szerda, 17.30: Füzesabonyi SC–Eszterházy SC
FÉRFIAK
Augusztus 26., kedd, 18.30: Mezőkövesdi KC–Eger
Augusztus 29., péntek, 19.00: Füzesabonyi SC–DEAC
Az NB I/B 2025/26-os szezonja szeptember 6-án kezdődik, az NB II.-es pontvadászat egy héttel később.
