Magyar Kupa: Borsodban az egriek, vármegyei rangadó a nőknél

A nőknél a Magyar Kupa első fordulójában vármegyei rangadót rendeznek: az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s Eszterházy SC csapatát látja vendégül.

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap



A férfiaknál az NB I/B-s Eger az ugyacsak másodosztályú Mezőkövesdi KC otthonában szerepel, míg az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s DEAC együttesét fogadja.