augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Magyar Kupa: Borsodban az egriek, vármegyei rangadó a nőknél

Címkék#Mezőkövesdi KC#Eger#Magyar Kupa

A Heves vármegyei csapatok közül négyen érintettek a nyitányon. A női Magyar Kupa 1. fordulójában a Füzesabonyi SC az Eszterházy SC-t fogadja.

Sike Károly

A nőknél a Magyar Kupa első fordulójában vármegyei rangadót rendeznek: az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s Eszterházy SC csapatát látja vendégül. 

A füzesabonyi nők az Eszterházy SC csapatával találkoznak a Magyar Kupa nyitányán
A füzesabonyi nők az Eszterházy SC csapatával találkoznak a Magyar Kupa nyitányán
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap


A férfiaknál az NB I/B-s Eger az ugyacsak másodosztályú Mezőkövesdi KC otthonában szerepel, míg az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s DEAC együttesét fogadja.

A menetrend

NŐK
Augusztus 27., szerda, 17.30: Füzesabonyi SC–Eszterházy SC
FÉRFIAK
Augusztus 26., kedd, 18.30:  Mezőkövesdi KC–Eger
Augusztus 29., péntek, 19.00: Füzesabonyi SC–DEAC

Az NB I/B 2025/26-os szezonja szeptember 6-án kezdődik, az NB II.-es pontvadászat egy héttel később.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu