1 órája
Magyar Kupa: az Eszterházy SC igazolta a papírformát Füzesabonyban
Hatvanhét gól esett a vármegyei rangadón. A 2025/26. évi női Magyar Kupa első fordulójában az NB I/B-s Eszterházy SC magabiztos győzelmet aratott az alacsonyabb osztályban szereplő, házigazda Füzesabonyi SC gárdájával szemben.
Mindkét csapat számára az idei első tétmérkőzést a Magyar Kupa első fordulójának összecsapása jelentette.
A női Magyar Kupa 1. fordulójának mérkőzésén:
FÜZESABONYI SC–ESZTERHÁZY SC 30–37 (14–20)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 100 néző. V.: Hajdu-Hársfalvi Zs., Mórocz R.
FÜZESABONY: Végh L. – Ludvig-Tietze K. 1, Kaposvári A. 6, Veress-Filep B. 1, Tutti K. 3, Pál I. 3 (2), Dobos-Kovács V. 6. Csere: Szegő V. (kapus), Tamás Cs. 1, Kriston N. 4, Dohány V. 1, Nagy Luca 1, Adácsi L. 2, Szabó L. 1. Edző: Soós Péter
ESC: Kozma T. 1 – Bernát, Dudás 4, Hadnagy F. 3, Szár E. 1, Csáki Zs. 7 (2), Pankotai 3 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Tóth L. 1, Lévai 3, Sulyok R. 4, Hudák 1, Orell 3, Pádár L. 4, Bencsik 2, Losonczi. Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–5, 12. p.: 5–9, 18. p.: 8–13, 24. p.: 10–16, 36. p.: 17–26, 42. p.: 22–28, 48. p.: 24–32, 54. p.: 26–33.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 5/4.
SOÓS PÉTER: – Örülök, hogy magasabb osztályú ellenféllel szemben mérethettük meg magunkat. Kíváncsi voltam, hogy milyen visszaigazolást kapok az eddig elvégzett munkáról, illetve melyek azok a területek amikre alapozni tudunk a jövőben. Láttuk azt is, hogy mi az amiben még fejlődni kell a szeptember 12-én esedékes bajnoki rajtig. Összességében jó visszaigazolást kaptunk, dolgozunk tovább.
KOCSIS CSABA: – A győzelem mellett az is örömre ad okot, hogy több olyan összeállításban is megálltuk a helyünket, amelyekben még edzésen is keveset játszottunk. Pozitív, hogy jó mentalitással kezdtük a meccset és az elejétől kezdve nem volt kérdéses a továbbjutás. Ami viszont mindenképpen javítandó, hogy amikor meg lehet törni az ellenfelet, akkor azt meg kell tenni, különben ismét látótávolságba kerülhet.
TOVÁBBJUTOTT: az Eszterházy SC.
