augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Magyar Kupa: az Eszterházy SC igazolta a papírformát Füzesabonyban

Címkék#Eszterházy SC#Füzesabonyi SC#Magyar Kupa

Hatvanhét gól esett a vármegyei rangadón. A 2025/26. évi női Magyar Kupa első fordulójában az NB I/B-s Eszterházy SC magabiztos győzelmet aratott az alacsonyabb osztályban szereplő, házigazda Füzesabonyi SC gárdájával szemben.

Sike Károly

Mindkét csapat számára az idei első tétmérkőzést a Magyar Kupa első fordulójának összecsapása jelentette.

A Magyar Kupa 2. fordulójában az egriek szerepelhetnek
A Magyar Kupa 2. fordulójában az egriek szerepelhetnek
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A női Magyar Kupa 1. fordulójának mérkőzésén:

FÜZESABONYI SC–ESZTERHÁZY SC 30–37 (14–20)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 100 néző. V.: Hajdu-Hársfalvi Zs., Mórocz R.
FÜZESABONY: Végh L. – Ludvig-Tietze K. 1, Kaposvári A. 6, Veress-Filep B. 1, Tutti K. 3, Pál I. 3 (2), Dobos-Kovács V. 6. Csere: Szegő V. (kapus), Tamás Cs. 1, Kriston N. 4, Dohány V. 1, Nagy Luca 1, Adácsi L. 2, Szabó L. 1. Edző: Soós Péter
ESC: Kozma T. 1 – Bernát, Dudás 4, Hadnagy F. 3, Szár E. 1, Csáki Zs. 7 (2), Pankotai 3 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Tóth L. 1, Lévai 3, Sulyok R. 4, Hudák 1, Orell 3, Pádár L. 4, Bencsik 2, Losonczi. Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–5, 12. p.: 5–9, 18. p.: 8–13, 24. p.: 10–16, 36. p.: 17–26, 42. p.: 22–28, 48. p.: 24–32, 54. p.: 26–33.
KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 4 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 5/4.

SOÓS PÉTER: – Örülök, hogy magasabb osztályú ellenféllel szemben mérethettük meg magunkat. Kíváncsi voltam, hogy milyen visszaigazolást kapok az eddig elvégzett munkáról, illetve melyek azok a területek amikre alapozni tudunk a jövőben. Láttuk azt is, hogy mi az amiben még fejlődni kell a szeptember 12-én esedékes bajnoki rajtig. Összességében jó visszaigazolást kaptunk, dolgozunk tovább.
KOCSIS CSABA: – A győzelem mellett az is örömre ad okot, hogy több olyan összeállításban is megálltuk a helyünket, amelyekben még edzésen is keveset játszottunk. Pozitív, hogy jó mentalitással kezdtük a meccset és az elejétől kezdve nem volt kérdéses a továbbjutás. Ami viszont mindenképpen javítandó, hogy amikor meg lehet törni az ellenfelet, akkor azt meg kell tenni, különben ismét látótávolságba kerülhet.
TOVÁBBJUTOTT: az Eszterházy SC.

Balassagyarmaton gyakorol a Füzesabony
A bajnoki felkészülés jegyében két mérkőzés vár augusztus 30-án Balassagyarmaton a Füzesabonyi SC női csapatára. A BSSE-kupa felkészülési torna mezőnyében a Pest vármegyei II. osztályban induló házigazda BSSE mellett az egyaránt NB II.-es VS Dunakeszi és a Csépe Salgótarjáni SKC szerepel. Az FSC-nek a Dunakeszi legyőzésével vezet az út a döntőbe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu