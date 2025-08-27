Magyar Kupa: az Eszterházy SC igazolta a papírformát Füzesabonyban

SOÓS PÉTER: – Örülök, hogy magasabb osztályú ellenféllel szemben mérethettük meg magunkat. Kíváncsi voltam, hogy milyen visszaigazolást kapok az eddig elvégzett munkáról, illetve melyek azok a területek amikre alapozni tudunk a jövőben. Láttuk azt is, hogy mi az amiben még fejlődni kell a szeptember 12-én esedékes bajnoki rajtig. Összességében jó visszaigazolást kaptunk, dolgozunk tovább.

KOCSIS CSABA: – A győzelem mellett az is örömre ad okot, hogy több olyan összeállításban is megálltuk a helyünket, amelyekben még edzésen is keveset játszottunk. Pozitív, hogy jó mentalitással kezdtük a meccset és az elejétől kezdve nem volt kérdéses a továbbjutás. Ami viszont mindenképpen javítandó, hogy amikor meg lehet törni az ellenfelet, akkor azt meg kell tenni, különben ismét látótávolságba kerülhet.

TOVÁBBJUTOTT: az Eszterházy SC.

Balassagyarmaton gyakorol a Füzesabony

A bajnoki felkészülés jegyében két mérkőzés vár augusztus 30-án Balassagyarmaton a Füzesabonyi SC női csapatára. A BSSE-kupa felkészülési torna mezőnyében a Pest vármegyei II. osztályban induló házigazda BSSE mellett az egyaránt NB II.-es VS Dunakeszi és a Csépe Salgótarjáni SKC szerepel. Az FSC-nek a Dunakeszi legyőzésével vezet az út a döntőbe.