Mol Magyar Kupa: Sós betalálhat előző csapatának, Titkó egri ismerősöket fogadhat
Csak a hatvaniak játszanak otthon, a füzesabonyiak és az egriek vendégként kísérlik meg a továbbjutást. A Mol Magyar Kupa 2. fordulójában a Zagyva-parti gárda NB III.-as vetélytársat búcsúztathat, az FSC és az ESE vármegyei I. osztályú egylet otthonába látogat.
A Mol Magyar Kupa 2. fordulójának Heves vármegyei érdekeltségű párosításaiban szombaton kettő, vasárnap pedig egy mérkőzést rendeznek.
Szombat, 16.30:
FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Drabon Barnabás (László, ifj. Imrő).
Sós Máté szeményében akad olyan labdarúgója az FC Hatvannak, aki tavasszal még a fürediek színeiben lépett pályára. A 22 éves egri származású támadó is részese volt a kuparajton elért 5–0-s diadalnak, amit Jászfényszarun arattak a Zagyva-partiak. A TVSE is ötöt rúgott idegenben az első játéknapon, Hajdúszoboszlón 5–1 győzött Dorcsák Zoltán csapata.
Újfehértó SE֪–Füzesabony SC
Újfehértó, Városi Sporttelep. V.: Hajdú Dávid (Zahorecz, Vozár).
A hevesiek tudnának mesélni arról, milyen játékerőt képviselnek a házigazdák. A szabolcsi gárda az augusztus 2-án rendezett 1. fordulóban a Hevesi LSC otthonában elért 4–2-es győzelemmel jutott tovább. Az FSC eközben Monostorpályiban nyert 2–1-re. Az Újfehértó SE-ben szerepel a Benke Norbert, aki 2018-ban az Eger SE színeiben Heves megyei I. osztályú bajnoki címet szerzett.
Vasárnap, 16.00:
Sajóbábonyi VSE–Eger SE
Sajóbábony, Borostyán Mihály Sportközpont. V.: Sándor Csaba (Szilágyi, Benkő).
Az egriek a Gyöngyösi AK otthonában elért 2–0-s sikerrel nyitottak a Magyar Kupában, míg a bábonyiak hazai környezetben a Csenger FC ellen nyertek 5–3-ra. Az ESE kapusedzője, Szabó László hajdani diósgyőri csapattársként ezúttal személyesen tiszteleghet Borostyán Mihály emléke előtt, kinek nevét viseli a borsodi klub létesítménye. A SVSC alapemberének számít Titkó Barnabás Krisztián, a 35 éves játékos – Benke Norberthez hasonlóan – tagja volt az Eger SE hét évvel ezelőtti aranyérmes együttesének.
A Mol Magyar Kupa 2. fordulójának programja
Augusztus 23., szombat:
- 11.00: 43. sz. Építők SK (BLASZ I.)–Martfűi LSE (NB III.)
11.00: III. ker. TVE (NB III.)–BKV Előre (NB III.)
13.00: CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III.)
15.00: Sényő FC-ZMB Building (NB III.)–Tarpa SC (NB III.)
15.30: Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III.)
16.00: DEAC (NB III.)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III.)
16.00: Kelen SC (BLASZ I.)–Dunaújváros FC (NB III.)
16.30: Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III.)
16.30: Bőny SE (Győr II.)–Móri SE (Fejér I.)
16.30: Budaörs (NB III.)–FC Nagykanizsa (NB III.)
16.30: Gödöllői SK (NB III.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III.)
16.30: Gyulai Termál FC (NB III.)–Csepel SC (NB III.)
16.30: FC Hatvan (NB III.)–Tiszafüredi VSE (NB III.)
16.30: Hódoscsépányi SE (Borsod II.)–Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)
16.30: Iváncsa KSE (NB III.)–Pénzügyőr SE (NB III.)
16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III.)–Érdi VSE (NB III.)
16.30: Intretech Kapuvári SE (Győr I.)–Dorogi FC (NB III.)
16.30: Koppánymonostori SE (Komárom I.)–Sárvár FC (Vas I.)
16.30: Mátészalkai MTK (Szabolcs I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs I.)
16.30: Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III.)
16.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III.)–Gyirmót FC Győr (NB III.)
16.30: Nagyatádi FC (Somogy I.)–Pécsi MFC (NB III.)
16.30: REAC (BLASZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III.)
16.30: Sándorfalvi SKE (Csongrád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III.)
16.30: Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III.)
16.30: Sárisápi BSE (Komárom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.)
16.30: Szajol KLK (Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Szolnok I.)
16.30: Szolnoki MÁV FC (Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III.)
16.30: Újfehértó SE (Szabolcs I.)–Füzesabony SC (NB III.)
18.00: Bicskei TC (NB III.)–VSC 2015 Veszprém (NB III.)
18.00: Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLASZ I.)
Augusztus 24., vasárnap:
16.00: Sajóbábony VS (Borsod I.)-Eger SE (NB III.)
16.30: DB Futball Bordány (Csongrád I.)-ESMTK (NB III.)
16.30: Mezőörs KSE (Győr I.)-Szombathelyi Haladás (NB III.)
16.30: Mórágyi SE (Tolna II.)-BFC Siófok (NB III.)
16.30: Nyergesújfalu SE (Komárom I.)-OPUS TIGÁZ Tatabánya (NB III.)