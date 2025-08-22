Mol Magyar Kupa: Sós betalálhat előző csapatának, Titkó egri ismerősöket fogadhat

A Mol Magyar Kupa 2. fordulójának Heves vármegyei érdekeltségű párosításaiban szombaton kettő, vasárnap pedig egy mérkőzést rendeznek.

Az FC Hatvan (játékosa a labdával) 5–0-s idegenbeli diadallal vette a Mol Magyar Kupa 1. fordulója jelentette akadályt

Forrás: Pesti József/szoljon.hu

Szombat, 16.30:

FC Hatvan–Tiszafüredi VSE

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Drabon Barnabás (László, ifj. Imrő).

Sós Máté szeményében akad olyan labdarúgója az FC Hatvannak, aki tavasszal még a fürediek színeiben lépett pályára. A 22 éves egri származású támadó is részese volt a kuparajton elért 5–0-s diadalnak, amit Jászfényszarun arattak a Zagyva-partiak. A TVSE is ötöt rúgott idegenben az első játéknapon, Hajdúszoboszlón 5–1 győzött Dorcsák Zoltán csapata.