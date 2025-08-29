1 órája
Magyar Kupa: a negyeddöntőbe jutás a tét a One Eger csapatának
A One Eger házigazdaként fogadja a B-csoport csapatait. A 2025/26. évi BENU Férfi Magyar Kupa egri selejtezőjében az OB I.-es Szegedi VE és az OB I/B-s PTE PEAC vár az edzőként immár Tóth Kálmán és Jászberényi Gábor vezette gárdára.
A selejtezőre kényszerülő 12 csapat négy csoportba sorolva kezdi a küzdelmeket. A első helyezettek bejutnak a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé. Az bajnoki címvédő FTC, a Vasas, a BVSC és a Szolnok negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.
Magyar Kupa: tíz egri a keretben
A waterpolo.hu oldalon megjelent játékoslista szerint az egriek az Ádám Erik, Berényi Barna Ádám, Borbély Sándor, Mihál Marco Peter, Rádli Rajmund, Rónai Patrik, Salamon Ferenc, Sári András Mátyás, Szalai Gábor Hunor, Szűcs Huba Magor összeállítású kerettel szállnak harcba.
A menetrend
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
18.30: PTE-PEAC–Szegedi VE
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
12.00: Szegedi VE–One Eger
18.00: One Eger–PTE-PEAC
