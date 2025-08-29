Magyar Kupa: a negyeddöntőbe jutás a tét a One Eger csapatának

A selejtezőre kényszerülő 12 csapat négy csoportba sorolva kezdi a küzdelmeket. A első helyezettek bejutnak a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé. Az bajnoki címvédő FTC, a Vasas, a BVSC és a Szolnok negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.

Az egri Ádám Erikék (3) két meccset játszanak a Magyar Kupa selejtezőiben

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magyar Kupa: tíz egri a keretben

A waterpolo.hu oldalon megjelent játékoslista szerint az egriek az Ádám Erik, Berényi Barna Ádám, Borbély Sándor, Mihál Marco Peter, Rádli Rajmund, Rónai Patrik, Salamon Ferenc, Sári András Mátyás, Szalai Gábor Hunor, Szűcs Huba Magor összeállítású kerettel szállnak harcba.