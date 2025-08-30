Magyar Kupa: a Szeged leiskolázta a One Egert

A Magyar Kupa selejtezőjében házigazdaként szereplő egriek az OB I/B-s PTE PEAC gárdáját megelőzve másodikként zártak a B-csoportban. Az edzőként Tóth Kálmán és Jászberényi Gábor vezette One Eger meglepően simán alulmaradt a továbbjutásról döntő Szegedi VE elleni mérkőzésen, a pécsiek legyőzése már csak a szépségtapaszt jelentette.

Samuel Hughes (a labdával) a Magyar Kupa selejtezőjében mutatkozott be egri színekben

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magyar Kupa: a csoportelsők jutottak tovább

A Bárány István Sportuszodában rendezett mérkőzéseken mutatkozott be egri színekben a szlovák válogatott Peter Marco Mihál, illetve az Ausztráliából érkező középhátvéd, Samuel Hughes.

A selejtezőre kényszerülő 12 csapat négy csoportba sorolva kezdte a küzdelmeket. Az első helyezettek bejutnak a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé. Az bajnoki címvédő FTC, a Vasas, a BVSC és a Szolnok negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.