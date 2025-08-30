augusztus 30., szombat

Vízilabda

23 perce

Magyar Kupa: a Szeged leiskolázta a One Egert

A One Eger ideje korán búcsúzott. A 2025/26. évi BENU Férfi Magyar Kupa B-csoportjának küzdelmeit a Szegedi VE nyerte, amely ezzel bejutott a legjobb nyolc csapat mezőnyébe.

Sike Károly

A Magyar Kupa selejtezőjében házigazdaként szereplő egriek az OB I/B-s PTE PEAC gárdáját megelőzve másodikként zártak a B-csoportban. Az edzőként Tóth Kálmán és Jászberényi Gábor vezette One Eger meglepően simán alulmaradt a továbbjutásról döntő Szegedi VE elleni mérkőzésen, a pécsiek legyőzése már csak a szépségtapaszt jelentette.

Samuel Hughes (a labdával) a Magyar Kupa selejtezőjében mutatkozott be egri színekben
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magyar Kupa: a csoportelsők jutottak tovább

A Bárány István Sportuszodában rendezett mérkőzéseken mutatkozott be egri színekben a szlovák válogatott Peter Marco Mihál, illetve az Ausztráliából érkező középhátvéd, Samuel Hughes.
A selejtezőre kényszerülő 12 csapat négy csoportba sorolva kezdte a küzdelmeket. Az első helyezettek bejutnak a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé. Az bajnoki címvédő FTC, a Vasas, a BVSC és a Szolnok negyeddöntőben csatlakozik a mezőnyhöz.

A Magyar Kupa B-csoportjának mérkőzései

SZEGEDI VE–ONE EGER 18–6 (4–0, 6–2, 6–2, 2–2)
A GÓLDOBÓK: Bóbis B. 4, Gólya N., Doroszlai Z. 3–3, Sánta D., Pető A., Spitz M. 2–2, Báthory B., Komlódi M 1–1, ill. Hughes 2, Rádli R., Szalai G., Salamon F.,Sári A. 1–1.

BENU Férfi Magyar Kupa selejtező: Szegedi VE-One Eger

Fotók: Lénárt Márton

ONE EGER–PTE-PEAC 18–6 (4–1, 4–3, 4–2, 6–0)
A GÓLDOBÓK: Rádli R., Sári A., Moldosz M., Klebovicz, Szalai G. 3–3, Salamon F. 2, Hughes 1, ill. Kőszegi G. 2, Szilágyi Á., Holl B., Nagy P., Jámbor S. 1–1.

TOVÁBBI EREDMÉNY: PTE-PEAC–Szegedi VE 6–20

A B-csoport végeredménye
1. Szeged    2    2    –    –    38–12    6
2. One Eger    2    1    –    1    24–24    3
3. PTE-PEAC    2    –    –    2    12–38    0

Az egriek számára szeptember 19-én kezdődnek a 2025/26. évi férfi OB I. küzdelmei. Az első fordulóban a BVSC-Zugló látogat a Bárány István Sportuszodába.

 

