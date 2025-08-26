augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Magyar Kupa: szerdán Füzesabonyban vendég az Eszterházy SC

Címkék#Eszterházy SC#FÜZESABONYI SC#Magyar Kupa

Vármegyei rangadóval indul a szezon. A 2025/26. évi női Magyar Kupa 1. fordulójában az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s Eszterházy SC együttesét fogadja a Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnokában.

Heol.hu

A női Magyar Kupa 1. fordulója:

FÜZESABONYI SC–ESZTERHÁZY SC
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka
Augusztus 27., szerda, 17.30
Vezetik: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka

 

