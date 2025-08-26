Kézilabda
Magyar Kupa: szerdán Füzesabonyban vendég az Eszterházy SC
Vármegyei rangadóval indul a szezon. A 2025/26. évi női Magyar Kupa 1. fordulójában az NB II.-es Füzesabonyi SC az NB I/B-s Eszterházy SC együttesét fogadja a Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnokában.
A női Magyar Kupa 1. fordulója:
FÜZESABONYI SC–ESZTERHÁZY SC
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka
Augusztus 27., szerda, 17.30
Vezetik: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka
2025.08.12. 16:53
NB II.: az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE sem tagja a mezőnynek
