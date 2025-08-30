augusztus 30., szombat

Labdarúgás

1 órája

Presztízsmeccsen szerezte meg első győzelmét a Maklár

Címkék#Lőrinci VSC#MARSHALL-ASE#Maklár SE

A mai három mérkőzésen tizenkét gól esett. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójában a Maklár és az Energia SC Gyöngyös is szezonbeli első bajnoki sikerét aratta.

Heol.hu

A bajnoki címvédő Lőrinci Hevesen is folytatta menetelését. Hasonlóan az LVSC-hez, a Maklár is három gólt szerezve nyert, Vojtekovszki Mártonék szomszédvári rangadón győztek az Andornaktálya ellen. Az Eneriga SC Gyöngyös meglepően simán múltán felül a vendég besenyőtelkieket.

A Vojtekovszki Márton (középen) szerezte a Maklár harmadik találatát
A Vojtekovszki Márton (középen) szerezte a Maklár harmadik találatát
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Maklár egy kontrából zárta le a meccset

MAKLÁR–MARSHALL-ASE 3–1 (2–0)

Maklár, 120 néző. V.: Tusa Zoltán (Kiss T., Kiss B.).
MAKLÁR: Kecskeméti Á. – Szeles A., Noszek G., Csomós Zs., Orosz B. (Nagy B. J., 84.), Radócz Á. (Gál B., 63.), Vojtekovszki M., Kerékgyártó Cs., Molnár A. M., Lakatos L. (Árvai Á., 77.), Juhász M. G. Edző: Szabó László.
ASE: Tuza B. – Megyeri T., Csóka R., Marsa E., Sebe M., Ambrus Zs., Kálmán R., Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Csikos M. (Fodor K., 89.) Edző: Novák Zoltán.
GÓL: Kerékgyártó Cs. (13.), Orosz B. (20.), Vojtekovszki M. (87.), ill. Csóka R. (66. – 11-esből).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
SZABÓ LÁSZLÓ: – Az első félidőben a két gól mellett voltak még lehetőségeink, hogy lezárjuk a mérkőzést. Sajnos ezeket kihagytuk. A második félidőben a vendégcsapat nyomást gyakorolt ránk, de szerencsére a végén egy kontrából sikerült lezárni a mérkőzést.
NOVÁK ZOLTÁN: – Az első félidőt átaludtuk, a másodikban a játékvezető óriási hibát vétve mérkőzést befolyásoló döntést hozott.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–BESENYŐTELEK 4–1 (2–0)

Gyöngyös, Sport út, 120 néző. V.: Petz Péter (Németh M., Lovasi J.).
ENERGIA: Matin B. – Csomor Sz., Galó D., Nagy B. (Varga F., 77.), Jurecska R. (Harmos I., 77.), Rácz J. (Kocsis M., 53.), Mezner M. (Marosi J., 77.), Jurecska E., Timon L., Czene L. (Gedei Á., 70.), Horváth V. Edző: Török János.
BESENYŐTELEK: Vincze B. – Sráj Á., Rácz D., Jéger B. (Szilágyi L., 88.), Pelyhe Cs., Varga D., Bozó K. (Kovács Á., 74.), Hajdu Zs., Mikó B. (Mester T., 74.), Rózsahegyi M. (Németh J., 46.), Tarnóczi V. Edző: Vass István.
GÓL: Czene L. (16., 21. – 11-esből), Rácz J. (52.), Kocsis M. (94.), ill. Pelyhe Cs. (91. – 11-esből).
JÓK: Czene L. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.
MAROSI JÁNOS megbízott edző: – Ilyen szerepkörben még nem voltam a klubnál, de örülök, hogy ebben is sikerült jól teljesíteni. Gratulálok a csapatnak!
CSALA ATTILA asszisztens-edző: – Enervált, akaratgyenge játék. Gratulálok az Energiának!

Maklár-Marshall-ASE labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

NEO24-HEVESI LSC–LŐRINCI VSC 0–3 (0–2)

Heves, 120 néző. V.: Bordács János (Juhász Á., Fabók D.).
HEVES: Juhász K. – Nagy M., Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D., Szabó L. (Besenyei F., 71.), Korsós M., Farkas J., Kóczián M., Szabó Cs. (Dalnoki G., 65.), Sőregi Z. (Juhász Cs., 86.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
LŐRINCI: Áll M. – Nyerges K., Kovács A., Czibolya G. (Panyi A., 84.), Hegedűs N., Nagy B. (Belák B., 73.), Fellner K., Oláh Á., Varga D., Gesztesi R. (Sóss B., 80.), Áll D. Edző: Gulyka Zsolt.
GÓL: Varga D. (16., 80.), Kovács A. (30.).
JÓK: Korsós M., Csoszánszki D., Nagy M., Balázs L., ill. az egész vendégcsapat.
BESENYEI FERENC: – Az első játékrészben megérdemelten szerzett előnyt a vendégcsapat. A második félidőben a játékunk már rendben volt, csak a gól hiányzott a befejezéseknél. A  kapu előtti határozottságával nyerte meg a Lőrinci a mérkőzést. A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy egy teljesen jogos kiállítás maradt el a vendégek részéről. Sok sikert a Lőrincinek, és köszönjük a Hevesi Ultráknak a szurkolást!
GULYKA ZSOLT: – Megfogyva bár, de a megbeszélteket maximálisan betartva, időnként jól játszva teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. További sok sikert a Hevesnek!

A Gyöngyöshalász–Gyöngyösi AK mérkőzést október 18-án játsszák.

SZABADNAPOS: Egerszalók

A bajnokság állása
1. Lőrinci    3    3    –    –    8–0    9
2. Gyöngyösi AK    2    1    1    –    5–1    4
3. Egerszalók     2    1    1    –    4–1    4
4. Hevesi LSC    3    1    1    1    6–5    4
5. Marshall-ASE    3    1    1    1    3–4    4
6. Energia SC    2    1    –    1    4–5    3
7. Maklár    3    1    –    2    3–7    3
8. Gyöngyöshalász    2    –    –    2    0–3    0
9. Besenyőtelek    2    –    –    2    2–9    0

 

 

