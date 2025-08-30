Presztízsmeccsen szerezte meg első győzelmét a Maklár

A bajnoki címvédő Lőrinci Hevesen is folytatta menetelését. Hasonlóan az LVSC-hez, a Maklár is három gólt szerezve nyert, Vojtekovszki Mártonék szomszédvári rangadón győztek az Andornaktálya ellen. Az Eneriga SC Gyöngyös meglepően simán múltán felül a vendég besenyőtelkieket.

A Vojtekovszki Márton (középen) szerezte a Maklár harmadik találatát

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Maklár egy kontrából zárta le a meccset

MAKLÁR–MARSHALL-ASE 3–1 (2–0)

Maklár, 120 néző. V.: Tusa Zoltán (Kiss T., Kiss B.).

MAKLÁR: Kecskeméti Á. – Szeles A., Noszek G., Csomós Zs., Orosz B. (Nagy B. J., 84.), Radócz Á. (Gál B., 63.), Vojtekovszki M., Kerékgyártó Cs., Molnár A. M., Lakatos L. (Árvai Á., 77.), Juhász M. G. Edző: Szabó László.

ASE: Tuza B. – Megyeri T., Csóka R., Marsa E., Sebe M., Ambrus Zs., Kálmán R., Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á., Csikos M. (Fodor K., 89.) Edző: Novák Zoltán.

GÓL: Kerékgyártó Cs. (13.), Orosz B. (20.), Vojtekovszki M. (87.), ill. Csóka R. (66. – 11-esből).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Az első félidőben a két gól mellett voltak még lehetőségeink, hogy lezárjuk a mérkőzést. Sajnos ezeket kihagytuk. A második félidőben a vendégcsapat nyomást gyakorolt ránk, de szerencsére a végén egy kontrából sikerült lezárni a mérkőzést.

NOVÁK ZOLTÁN: – Az első félidőt átaludtuk, a másodikban a játékvezető óriási hibát vétve mérkőzést befolyásoló döntést hozott.