2 órája
Márkus Tamás-emléktorna: U7-ben az Eger SE, U9-ben az FC Hatvan remekelt
Négy korosztályban 11 klub 30 csapata lépett pályára a hatvani Népkert Sporttelepen. Az 1. Márkus Tamás-emléktorna az utánpótlás képviselői számára kínált megméretést.
A legkisebbeknél az Eger SE Fehér, a két évvel idősebbeknél pedig az FC Hatvan Sárga csapata végzett az 1. Márkus Tamás-emléktorna első helyén.
Az egriek öt mérkőzésen szerzett öt győzelemnek köszönhető 15 ponttal diadalmaskodtak úgy, hogy 46 rúgott gól ellenében mindössze egyet kaptak. Az FC Hatvan Sárga együttese is hibátlan mérleggel zárt: hat győzelem, 18 pont és 22–3-as gólkülönbség szerepelt a házigazdák neve mellett. Az U10-es korosztályban az 1908 SZAC Budapest alakulatának játékosai vehettek át aranyérmet, míg az U11-eseknél a Gödöllői SK bizonyult a legjobbnak.
I. Márkus Tamás emléktorna, FC HatvanFotók: Albert Péter
Az 1. Márkus Tamás-emléktorna végeredménye
U7-es korosztály
1. Eger SE Fehér 15 pont
2. Szanda Focisuli SE 12
3. Gödöllői SK 9
4. FC Hatvan 6
5. Jászfényszaru VSE 3
6. Eger SE Piros 0
U9-es korosztály
1. FC Hatvan Sárga 18 pont (22-3)
2. Gödi SE Kék 15
3. Eger SE Fehér 12
4. FK Pohronie (Garamszentkereszt, szlovákiai) 9
5. Gödi SE Fehér 6
6. FC Hatvan Kék 3
7. Eger SE Piros 0
U10-es korosztály
1. 1908 SZAC Budapest 16
2. Mezőkövesd Zsóry FC 15
3. Gödi SE (24–7) 10
4. FC Hatvan Sárga (17–4) 10
5. Jászárokszállási VSE 6
6. FC Hatvan Kék 4
7. Százhalombattai VUK SE 0
U11-es korosztály
1. Gödöllői SK
2. DVTK
3. FK Pohronie
4. Gödi SE
5. Gyöngyösi AK
6. Mezőkövesd Zsóry FC
7. FC Hatvan
8. Tehetség SE
9. Jászberényi FC
10. Besenyőtelek SC
Márkus Tamás emlékét utánpótlás tornával őrzik Hatvanban
Edzőjét gyászolja az FC Hatvan, egyben édesapját a Gyöngyösi AK csapatkapitánya