Márkus Tamás-emléktorna: U7-ben az Eger SE, U9-ben az FC Hatvan remekelt

A legkisebbeknél az Eger SE Fehér, a két évvel idősebbeknél pedig az FC Hatvan Sárga csapata végzett az 1. Márkus Tamás-emléktorna első helyén.

Az FC Hatvan fiataljai házigazdaként futballoztak az 1. Márkus Tamás-emléktorna mind a négy korosztályban

Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Az egriek öt mérkőzésen szerzett öt győzelemnek köszönhető 15 ponttal diadalmaskodtak úgy, hogy 46 rúgott gól ellenében mindössze egyet kaptak. Az FC Hatvan Sárga együttese is hibátlan mérleggel zárt: hat győzelem, 18 pont és 22–3-as gólkülönbség szerepelt a házigazdák neve mellett. Az U10-es korosztályban az 1908 SZAC Budapest alakulatának játékosai vehettek át aranyérmet, míg az U11-eseknél a Gödöllői SK bizonyult a legjobbnak.