Márkus Tamás-emléktorna: U7-ben az Eger SE, U9-ben az FC Hatvan remekelt

Címkék#Márkus Tamás#fc hatvan#eger se#emléktorna

Négy korosztályban 11 klub 30 csapata lépett pályára a hatvani Népkert Sporttelepen. Az 1. Márkus Tamás-emléktorna az utánpótlás képviselői számára kínált megméretést.

Bódi Csaba

A legkisebbeknél az Eger SE Fehér, a két évvel idősebbeknél pedig az FC Hatvan Sárga csapata végzett az 1. Márkus Tamás-emléktorna első helyén.

Az FC Hatvan fiataljai házigazdaként futballoztak az 1. Márkus Tamás-emléktorna mind a négy korosztályban
Forrás:  Albert Péter/Heol.hu

Az egriek öt mérkőzésen szerzett öt győzelemnek köszönhető 15 ponttal diadalmaskodtak úgy, hogy 46 rúgott gól ellenében mindössze egyet kaptak. Az FC Hatvan Sárga együttese is hibátlan mérleggel zárt: hat győzelem, 18 pont és 22–3-as gólkülönbség szerepelt a házigazdák neve mellett. Az U10-es korosztályban az 1908 SZAC Budapest alakulatának játékosai vehettek át aranyérmet, míg az U11-eseknél a Gödöllői SK bizonyult a legjobbnak.

I. Márkus Tamás emléktorna, FC Hatvan

Fotók: Albert Péter

Az 1. Márkus Tamás-emléktorna végeredménye

U7-es korosztály

1. Eger SE Fehér 15 pont
2. Szanda Focisuli SE 12
3. Gödöllői SK 9
4. FC Hatvan 6
5. Jászfényszaru VSE 3
6. Eger SE Piros 0

Forrás: Heol Sport/Facebook

U9-es korosztály

1. FC Hatvan Sárga 18 pont (22-3)
2. Gödi SE Kék 15
3. Eger SE Fehér 12
4. FK Pohronie (Garamszentkereszt, szlovákiai) 9
5. Gödi SE Fehér 6
6. FC Hatvan Kék 3
7. Eger SE Piros 0

U10-es korosztály

1. 1908 SZAC Budapest 16
2. Mezőkövesd Zsóry FC 15
3. Gödi SE (24–7) 10
4. FC Hatvan Sárga (17–4) 10
5. Jászárokszállási VSE 6
6. FC Hatvan Kék 4
7. Százhalombattai VUK SE 0

A gyerekek elszántságára nem lehetett panasz 
Fotó: Nemes Robert / Forrás: Nemes Róbert/Heol.hu

U11-es korosztály

1. Gödöllői SK
2. DVTK
3. FK Pohronie
4. Gödi SE
5. Gyöngyösi AK
6. Mezőkövesd Zsóry FC
7. FC Hatvan
8. Tehetség SE
9. Jászberényi FC
10. Besenyőtelek SC

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
