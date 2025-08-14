A bajnoki rajton megismétlődik a dr. Vass Géza-kupa májusi döntője

A két csapat legutóbb májusban, a dr. Vass Géza-kupa döntőjében találkozott, ahol a házigazda Marshall-ASE hátrányból fordítva 2–1-re nyert, első alkalommal elhódítva a serleget.

A Kálmán Józseffel (balról) felálló Marshall-ASE májusban legyőzte a GYAK csapatát

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szombaton lép pályára a Marshall-ASE

A bajnoki címvédő Lőrinci VSC a jelentősen átalakult Gyöngyöshalász vendégeként szereztheti meg idei első pontjait, míg az ezüstérmes Egerszalók Makláron lép fel.

A forduló vasárnapi zárómérkőzésén a NEO24-Hevesi LSC a Besenyőtelek együttesét fogadja.