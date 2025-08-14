augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A bajnoki rajton megismétlődik a dr. Vass Géza-kupa májusi döntője

Címkék#Gyöngyöshalász#GYAK#Lőrinci VSC#Marshall-ASE

Szombaton kezdetét veszi a 2025/26. évi Heves vármegyei I. osztályú bajnokság. Az 1. forduló slágermeccsének a Gyöngyösi AK–Marshall-ASE találkozó ígérkezik.

Sike Károly

A két csapat legutóbb májusban, a dr. Vass Géza-kupa döntőjében találkozott, ahol a házigazda Marshall-ASE hátrányból fordítva 2–1-re nyert, első alkalommal elhódítva a serleget.

A Kálmán Józseffel (balról) felálló Marshall-ASE májusban legyőzte a GYAK csapatát
A Kálmán Józseffel (balról) felálló Marshall-ASE májusban legyőzte a GYAK csapatát
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szombaton lép pályára a Marshall-ASE

A bajnoki címvédő Lőrinci VSC a jelentősen átalakult Gyöngyöshalász vendégeként szereztheti meg idei első pontjait, míg az ezüstérmes Egerszalók Makláron lép fel.
A forduló vasárnapi zárómérkőzésén a NEO24-Hevesi LSC a Besenyőtelek együttesét fogadja.

Szombat, 17.30:

MAKLÁR SE–EGERSZALÓK SE
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Németh Gergely (Gyikó T. L., Szabó B.)

GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–LŐRINCI VSC
Gyöngyöshalász. V.: Lucián János (Pásztory K., Nagy G.)

GYÖNGYÖSI AK–MARSHALL-ASE
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Mencsik László (Juhász Á. S., Fabók D.)

Vasárnap, 17.30:

NEO24-HEVESI LSC–BESENYŐTELEK SC
Heves. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai G., Lovasi J.)

SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu