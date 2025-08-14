1 órája
A bajnoki rajton megismétlődik a dr. Vass Géza-kupa májusi döntője
Szombaton kezdetét veszi a 2025/26. évi Heves vármegyei I. osztályú bajnokság. Az 1. forduló slágermeccsének a Gyöngyösi AK–Marshall-ASE találkozó ígérkezik.
A két csapat legutóbb májusban, a dr. Vass Géza-kupa döntőjében találkozott, ahol a házigazda Marshall-ASE hátrányból fordítva 2–1-re nyert, első alkalommal elhódítva a serleget.
Szombaton lép pályára a Marshall-ASE
A bajnoki címvédő Lőrinci VSC a jelentősen átalakult Gyöngyöshalász vendégeként szereztheti meg idei első pontjait, míg az ezüstérmes Egerszalók Makláron lép fel.
A forduló vasárnapi zárómérkőzésén a NEO24-Hevesi LSC a Besenyőtelek együttesét fogadja.
Szombat, 17.30:
MAKLÁR SE–EGERSZALÓK SE
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Németh Gergely (Gyikó T. L., Szabó B.)
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE–LŐRINCI VSC
Gyöngyöshalász. V.: Lucián János (Pásztory K., Nagy G.)
GYÖNGYÖSI AK–MARSHALL-ASE
Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Mencsik László (Juhász Á. S., Fabók D.)
Vasárnap, 17.30:
NEO24-HEVESI LSC–BESENYŐTELEK SC
Heves. V.: Molnár Dániel (dr. Lendvai G., Lovasi J.)
SZABADNAPOS: Energia SC Gyöngyös
