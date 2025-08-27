Mátraderecske magyar bajnok futballistája Svájcban nevelt aranyérmest a helvéteknek

Mátraderecske az a hely, ahová Vigh Csaba mindig hazatér. A szülőfalu 2016-ban átadott műfüves kispályája édesapja, Vigh Sándor (Öcsi) nevét viseli, ahol a futball sem maradhat ki a programból, ha a két Vigh meglátogatja Csaba édesanyát, egyben Mathias nagyiját, Marika nénit.

Mátraderecske, a szülőfalu mindig visszavárja Vigh Csabát (balra) és fiát, Mathiast

Forrás: Beküldött fotó

Az 1967. augusztus 23-án Egerben született Vigh Csaba az ESE színeiben megszerzett alapok után a Siroki Vasas, majd a Bélapátfalvai Építők labdarúgója volt mindaddig, amíg el nem került az Újpesti Dózsához. A lila-fehéreknél 1988 és 1991 közötti eltöltött időszakban bajnokcsapat tagja lehetett 1990-ben többek között Brockhauser István, Véber György, Herédi Attila, Szlezák Zoltán és a gyöngyösi származású Varga Attila társaságában.

Maradonáék ellen Vigh Csaba 1990. október 3-án BEK-meccsen is pályára lépett, méghozzá a SSC Napoli ellen a 75. percben csereként felváltva Huszárik Lászlót. A Megyeri úton 2–0-ra győzött olasz együttest olyan sztárok erősítették, mint Maradona, Careca, Alemão és De Napoli.

Újpestről 1991-ben Svájcba ment légióskodni, ahol 1993-ig az FC Malley, majd 1995-ig a FC Bulle gárdáját erősítette. Azóta is a 24 ezer lakost számláló Bulle városában él a ma már 17,5 éves fiával együtt. Mathias erőemelésben svájci bajnoknak mondhatja magát a 18 év alattiak korosztályban. Ősszel a Litvániában rendezendő Európa-bajnokságon képviseli majd a helvéteket.

Mátraderecske híres sportolója, Vigh Csaba és fia, Mathias a nagypapa nevét viselő játéktéren

Forrás: Beküldött fotó

Mátraderecske mindig hazavárja

Eközben a büszke édesapa kitart a labdarúgás mellett. Edzősködik egy, a magyar szinten vármegyei I. osztálynak megfelelő ligában szereplő csapatnál. Ezenkívül OB II.-es gárda tagjaként asztaliteniszezik. A mindennapok során pedagógusként oktat és nevel. Általános iskola felső tagozatán tanít francia nyelven matematikát, fizikát és biológiát.

Jó vele találkozni a szünidő alatt, mert ugye nem mindennap lehet NB I.-es bajnokkal összefutni Mátraderecskén.



