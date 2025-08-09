1 órája
Meteor, mindenkor - Bükkszenterzsébeten a futball jelentette a hívószót
A Malomudvar sok jó labdarúgót vonzott már Bükkszenterzsébetre. Ezúttal a Tarnaleleszi Meteor SE korábbi csapatainak tagjai gyűltek össze sportbaráti találkozóra, méghozzá a családtag kísérőkkel együtt több mint százan.
Az „időszámítás” nem a 1990/1991-ben megyei I.-es bajnoki címet szerzett csapat játékosaiva kezdődött a Meteor SE életében, de kétségtelen, hogy maradandó nyomot hagyott.
Az edzőként Kovács A. Béla vezette aranyérmes együttes 32 mérkőzésen szerzett 47 ponttal végzett az élen, kiharcolva az NB III.-ban történő indulás lehetőségét.
Bükkszenterzsébeten nosztalgiáztak a Meteor SE futballistáiFotók: Kovács Attila
Sike Andrásék éltek az eséllyel, noha jól tudták, várhatóan csak egy évről lesz szó a magasabb osztályban. Így is történt, ám egy általán nem bánták meg az akkori „kirándulást". Hasonló szintre azóta nem sikerült emelkedni, mi több, öt éve csapat sincs Tarnaleleszen.
A 35 éve kezdődött diadalmenetről ezzel együtt rende megemlékeznek a Meter szeniorjai, akik néhány éve még szerelésbe is bújtak. Ma már csak a „harmadik félidőre” összpontosítanak az öregfiúk, tisztelegve az elhunyt társak emléke előtt és újra felelevenítve azokat az élményeket, amelyek mély nyomot hagytak a fejekben és a szívekben.
A helyszínt első alkalommal a bükkszenterzsébeti Malomudvar jelentette, ahol Ortó Szilárd polgármester nemcsak házigazdaként szólt a megjelentekhez, hanem egykori csapattársként is üdvözölhette Kovács Béláékat.
Meteor-díszvendég az olimpiai bajnok
Az idősebb generáció képviseletében Zay Oszkár, Kovács Mihály, Danó Alfonz vagy éppen Suha József alkotta társasághoz – állandó vendégént az egykori HELASZ-főtitkár, Várkonyi Ferenccel – idén csatlakoztak a fiatalabbak is. Budai Tamás, Érsek Szabolcs, Szamosi Gábor és Kovács Zoltán mellett még jó néhány labdarúgó fogadta örömmel a Sike András vezette szervezők meghívását. Apropó, Sike András!
A közeli Szentdomonkos birkózóként olimpiai bajnoki címig jutott szülötte díszvendégként tisztelte meg a rendezvényt. A 60. életévét július 18-án betöltött FTC-edző nagy népszerűségnek örvendett földijei körében, akik rég örültek a viszontlátás örömének úgy, mint tették azt ezúttal.