Labdarúgás

1 órája

Meteor, mindenkor - Bükkszenterzsébeten a futball jelentette a hívószót

Címkék#nosztalgia#Tarnalelesz#öregfiúk

A Malomudvar sok jó labdarúgót vonzott már Bükkszenterzsébetre. Ezúttal a Tarnaleleszi Meteor SE korábbi csapatainak tagjai gyűltek össze sportbaráti találkozóra, méghozzá a családtag kísérőkkel együtt több mint százan.

Bódi Csaba

Az „időszámítás” nem a 1990/1991-ben megyei I.-es bajnoki címet szerzett csapat játékosaiva kezdődött a Meteor SE életében, de kétségtelen, hogy maradandó nyomot hagyott.

A Tarnaleleszi Meteor SE szeniorjai így együtt először nosztalgiáztak
A Tarnaleleszi Meteor SE szeniorjai így együtt először nosztalgiáztak
Forrás:  Beküldött fotó

Az edzőként Kovács A. Béla vezette aranyérmes együttes 32 mérkőzésen szerzett 47 ponttal végzett az élen, kiharcolva az NB III.-ban történő indulás lehetőségét.

Bükkszenterzsébeten nosztalgiáztak a Meteor SE futballistái

Fotók: Kovács Attila

Sike Andrásék éltek az eséllyel, noha jól tudták, várhatóan csak egy évről lesz szó a magasabb osztályban. Így is történt, ám egy általán nem bánták meg az akkori „kirándulást". Hasonló szintre azóta nem sikerült emelkedni, mi több, öt éve csapat sincs Tarnaleleszen.

Az elmúlt három évtized tarnaleleszi helyezései
Forrás: magyarfutball.hu

 A 35 éve kezdődött diadalmenetről ezzel együtt rende megemlékeznek a Meter szeniorjai, akik néhány éve még szerelésbe is bújtak. Ma már csak a „harmadik félidőre” összpontosítanak az öregfiúk, tisztelegve az elhunyt társak emléke előtt és újra felelevenítve azokat az élményeket, amelyek mély nyomot hagytak a fejekben és a szívekben.

Sike András főszervező (jobbról az első) és Sike András olimpiai bajnok (jobbról a második) szívesen fotózkodott
Forrás:  Beküldött fotó

A helyszínt első alkalommal a bükkszenterzsébeti Malomudvar jelentette, ahol Ortó Szilárd polgármester nemcsak házigazdaként szólt a megjelentekhez, hanem egykori csapattársként is üdvözölhette Kovács Béláékat. 

Meteor-díszvendég az olimpiai bajnok

Az idősebb generáció képviseletében Zay Oszkár, Kovács Mihály, Danó Alfonz vagy éppen Suha József alkotta társasághoz – állandó vendégént az egykori HELASZ-főtitkár, Várkonyi Ferenccel – idén csatlakoztak a fiatalabbak is. Budai Tamás, Érsek Szabolcs, Szamosi  Gábor és Kovács Zoltán mellett még jó néhány labdarúgó fogadta örömmel a Sike András vezette szervezők meghívását. Apropó, Sike András! 

A közeli Szentdomonkos birkózóként olimpiai bajnoki címig jutott szülötte díszvendégként tisztelte meg a rendezvényt. A 60. életévét július 18-án betöltött FTC-edző nagy népszerűségnek örvendett földijei körében, akik rég örültek a viszontlátás örömének úgy, mint tették azt ezúttal.


 

