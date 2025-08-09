Meteor, mindenkor - Bükkszenterzsébeten a futball jelentette a hívószót

Sike Andrásék éltek az eséllyel, noha jól tudták, várhatóan csak egy évről lesz szó a magasabb osztályban. Így is történt, ám egy általán nem bánták meg az akkori „kirándulást". Hasonló szintre azóta nem sikerült emelkedni, mi több, öt éve csapat sincs Tarnaleleszen.

Az elmúlt három évtized tarnaleleszi helyezései

Forrás: magyarfutball.hu

A 35 éve kezdődött diadalmenetről ezzel együtt rende megemlékeznek a Meter szeniorjai, akik néhány éve még szerelésbe is bújtak. Ma már csak a „harmadik félidőre” összpontosítanak az öregfiúk, tisztelegve az elhunyt társak emléke előtt és újra felelevenítve azokat az élményeket, amelyek mély nyomot hagytak a fejekben és a szívekben.

Sike András főszervező (jobbról az első) és Sike András olimpiai bajnok (jobbról a második) szívesen fotózkodott

Forrás: Beküldött fotó

A helyszínt első alkalommal a bükkszenterzsébeti Malomudvar jelentette, ahol Ortó Szilárd polgármester nemcsak házigazdaként szólt a megjelentekhez, hanem egykori csapattársként is üdvözölhette Kovács Béláékat.