Labdarúgás

2 órája

Mol Magyar Kupa: a hatvaniak vesztét a tiszafüredi kontratámadások okozták

Címkék#fc hatvan#NB III#MOL Magyar Kupa

Hazai pályán kapott négy góllal búcsúzott a 2025/26. évi Mol Magyar Kupa sorozattól az FC Hatvan csapata.

Heol.hu

A 2. fordulóban az NB III.-as tiszafürediek ejtették ki a szériából a Zagyva-partiakat.

A hatvaniak (játékosuk jobbra) nemcsak a labda, hanem az eredmény után is futottak
A hatvaniak (játékosuk jobbra) nemcsak a labda, hanem az eredmény után is futottak  
Forrás:  Pesti József/szoljon.hu

FC Hatvan–Tiszafüredi VSE 0–4 (0–2)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Drabon Barnabás (László I., ifj. Imrő J.).
HATVAN: Kiss Á. (Rácz R., 46.) – Orvos, Nagy Zs., Dibusz, Bodnár (Hochheiser, 46.), Benkó, Kitl, Karácsony (Dinka, 75.), Skripek (Polgár, 46.), Vince, Sós (Klein, 46.). Edző: Zoran Spisljak.
TISZAFÜRED: Budzsáklia – Tolnai (Ujvári, 62.), Kovács D., Ballók (Kovács M., 62.), Kiss B., Bökönyi (Horváth M., 62.), Karmacsi, Füredi (Szabó K., 46.), Kelemen (Szerencsi, 62.), Kiss H., Győri. Edző: Dorcsák Zoltán.
GÓL: Tolnai (5.), Győri (18.), Bökönyi (48.), Kelemen (55.).
JÓK: Karácsony, Kitl, Vince.
ZORAN SPISLJAK: – Elsősorban gratulálok a Tiszafürednek, megérdemelten jutottak tovább a vendégek. A játékunk nem volt túl jó, nagyon gyorsan hátrányba kerültünk, onnantól próbáltuk visszahozni a meccset. Az ellenfél azonban nagyon jól alkalmazta a kontrákat és azokkal el is döntötte a meccset. Több játékos lehetőséget kapott, hogy bizonyítson és megmutassa, mennyire számíthatunk rá. Van mit javítanunk, és a következő fázisban mindenkinek többet kell kihozni magából.


 

