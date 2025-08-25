2 órája
Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB II.-es ellenfelet fogad
Két NB III.-as csapatunk volt érdekelt a Mol Magyar Kupa 3. fordulójának hétfői esti sorsolásán.
A M4 Sport élő műsorában tartott húzás során a Tatabányai Bányász SC hajdani támadója, Plotár Gyula segédkezett Molnár Mátyás műsorvezetőnek.
A sorsoláskor kiderült, hogy az Eger SE az NB II.-es Budafoki MTE csapatát fogadja. A Mészöly Géza vezette gárda jelenleg a Merkantil Bank Liga 14. helyén áll.
Mol Magyar Kupa: Gíber gyorsan duplázott, majd jöhetett az újoncavatás az Eger SE-nél
A Füzesabony SC gárdája ugyancsak NB II.-es vetélytársat kapott, Bocsi Zoltánék a BVSC-Zugló együttesét látják vendégül. A Kincses Ádám edzette fővárosiak a 13. helyen tanyáznak a tabellán.
Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB I.-es ellenfelet is kaphat
A 2. fordulóból továbbjutott 36 csapathoz csatlakozott a Fizz Liga 12 és a Merkantil Bank Liga 16 csapata, így 64 együttes érdekelt a Mol Magyar Kupa aktuális körében. A 3. forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 13–14.
