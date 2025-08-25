augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB II.-es ellenfelet fogad

Címkék#eger se#Füzesabony SC#MOL Magyar Kupa

Két NB III.-as csapatunk volt érdekelt a Mol Magyar Kupa 3. fordulójának hétfői esti sorsolásán.

Bódi Csaba

A M4 Sport élő műsorában tartott húzás során a Tatabányai Bányász SC hajdani támadója, Plotár Gyula segédkezett Molnár Mátyás műsorvezetőnek.

Az egri Zvara Dávidék (szemben) a budafokiakkal játszanak a Mol Magyar Kupa 3. fordulójában
Az egri Zvara Dávidék (szemben) a budafokiakkal játszanak a Mol Magyar Kupa 3. fordulójában
Forrás: Szántó György/heol

A sorsoláskor kiderült, hogy az Eger SE az NB II.-es Budafoki MTE csapatát fogadja. A Mészöly Géza vezette gárda jelenleg a Merkantil Bank Liga 14. helyén áll. 

A Füzesabony SC gárdája ugyancsak NB II.-es vetélytársat kapott, Bocsi Zoltánék a BVSC-Zugló együttesét látják vendégül. A Kincses Ádám edzette fővárosiak a 13. helyen tanyáznak a tabellán.  

A 2. fordulóból továbbjutott 36 csapathoz csatlakozott a Fizz Liga 12 és a Merkantil Bank Liga 16 csapata, így 64 együttes érdekelt a Mol Magyar Kupa aktuális körében. A 3. forduló hivatalos játéknapjai: szeptember 13–14.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu