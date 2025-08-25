1 órája
Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB I.-es ellenfelet is kaphat
Hétfőn 18 órakor az M4 Sport élő adásában tartják a sorsolást. A 2024/25. évi Mol Magyar Kupa 3. fordulójában két Heves vármegyei NB III.-as csapat is érdekelt.
A 2. fordulóból továbbjutott 36 csapathoz csatlakozik a Fizz Liga 12 és a Merkantil Bank Liga 16 csapata, így 64 együttes lesz érdekelt Mol Magyar Kupa következő körében.
A 3. fordulóban a 2025/2026. évi elsőosztályú bajnokságban szereplő 12 csapat kiemelt, nem kerülhettek össze egymással, viszont a 4. fordulóban már igen. A kupa minden párharca egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidőben nem született döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás következett, ha ezek után sincs győztes, akkor büntetőpárbaj jött.
Pályaválasztói jog
Az első három fordulóban:
- Ha a két összesorsolt csapat között osztálykülönbség volt, akkor az alacsonyabb osztályú rendezte a mérkőzést.
- Azonos osztály esetén, az a csapat rendezhetett mérkőzést amelyik a főtábla korábbi fordulóiban kevesebb alkalommal volt pályaválasztó.
- Ha a pályaválasztói jog így sem dönthető el, akkor a sorsoláson hamarabb kihúzott csapat lett a rendező.
A további fordulókban:
- A sorsoláson hamarabb kihúzott csapat lett a rendező.
A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mezőnye
NB I.-es csapatok:
Fizz Liga: 12 együttes
NB II.-es csapatok:
Merkantil Bank Liga: 16 klub
Mol Magyar Kupa: Berki Péter 93. percben lőtt gólja továbbjutást ért a Füzesabony SC-nek
NB III.-as csapatok (a 2. fordulóból továbbjutott gárdák):
Martfűi LSE
III. ker. TVE
Putnok FC
Tarpa SC
PTE-PEAC
DEAC
Komárom VSE
FC Nagykanizsa
Gödöllői SK
Gyulai Termál FC
Tiszafüredi VSE
Iváncsa KSE
Érdi VSE
Dorogi FC
Majosi SE
Gyirmót FC Győr
Pécsi MFC
Hódmezővásárhelyi FC
Dombóvári FC
Füzesabony SC
VSC 2015 Veszprém
Eger SE
ESMTK
BFC Siófok
OPUS TIGÁZ Tatabánya
Mol Magyar Kupa: Gíber gyorsan duplázott, majd jöhetett az újoncavatás az Eger SE-nél
Vármegyei/BLASZ (a 2. fordulóból továbbjutott gárdák):
Kelen SC (BLASZ I.)
Móri SE (Fejér I.)
Salgótarjáni BTC (Nógrád I.)
Sárvár FC (Vas I.)
Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs I.)
REAC (BLASZ I.)
Szarvaskend SE (Vas I.)
Szajol KLK (Szolnok I.)
Szolnoki MÁV FC (Szolnok I.)
Pilisi LK (Pest I.)
Mezőörs KSE (Győr I.)