Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB I.-es ellenfelet is kaphat

A 2. fordulóból továbbjutott 36 csapathoz csatlakozik a Fizz Liga 12 és a Merkantil Bank Liga 16 csapata, így 64 együttes lesz érdekelt Mol Magyar Kupa következő körében.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában az egriek és a füzesabonyiak is érdekeltek

Forrás: Szántó György/Heol.hu

A 3. fordulóban a 2025/2026. évi elsőosztályú bajnokságban szereplő 12 csapat kiemelt, nem kerülhettek össze egymással, viszont a 4. fordulóban már igen. A kupa minden párharca egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidőben nem született döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás következett, ha ezek után sincs győztes, akkor büntetőpárbaj jött.

Pályaválasztói jog Az első három fordulóban:

- Ha a két összesorsolt csapat között osztálykülönbség volt, akkor az alacsonyabb osztályú rendezte a mérkőzést.

- Azonos osztály esetén, az a csapat rendezhetett mérkőzést amelyik a főtábla korábbi fordulóiban kevesebb alkalommal volt pályaválasztó.

- Ha a pályaválasztói jog így sem dönthető el, akkor a sorsoláson hamarabb kihúzott csapat lett a rendező.

A további fordulókban:

- A sorsoláson hamarabb kihúzott csapat lett a rendező.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mezőnye

NB I.-es csapatok:

Fizz Liga: 12 együttes

NB II.-es csapatok:

Merkantil Bank Liga: 16 klub